Суд закрыл от СМИ допрос пострадавших по экстремистскому делу Мотузной

Дарья Исаенко и Анастасия Битнер, по заявлению которых завели уголовное дело на Марию Мотузную, 28 августа явились в Индустриальный районный суд для дачи показаний. Однако судья Сергей Трушкин решил вести допрос в закрытом режиме. Такое ходатайство заявило гособвинение, пишет «Медиазона».

Свидетельницы не явились на предыдущее заседания суда. До этого они заявляли об угрозах в их адрес и просили госзащиты.

28 августа Битнер и Исаенко все же пришли в суд. Однако в самом начале заседания (в 13.45) сторона обвинения передала судье заявление от девушек, которые, ссылаясь на угрозы, попросили допросить их в закрытом заседании. Также о допросе в закрытом заседании попросил сотрудник Центра «Э» Стрелков. Судья удовлетворил ходатайства, если «речь идет о безопасности свидетелей».

После этого журналистов и других слушателей попросили покинуть зал суда. Удалиться пришлось и Виктору Рау, которому вновь отказали в участии в процессе в качестве общественного защитника.

В 14:53 приставы сообщили собравшимся у здания суда журналистам, что заседание окончено. Обратно в здание никого не впустили.

Суд над Марией Мотузной в Барнауле. Анастасия Корягина , altapress.ru

В чем обвиняют Марию Мотузную?

Девушку обвинили по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и части 1 статьи 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих). Максимальное наказание по первой статье — 5 лет, по второй — год.

На Мотузную в полицию пожаловались студентки Анастасия Битнер и Дарья Исаенко. Девушки учатся в Алтайском филиале РАНХиГС на кафедре, связанной с уголовным правом.

На время разбирательства Мария Мотузная останется под подпиской о невыезде.

До судебного заседания Марию Мотузную уже включили в список экстремистов. Ее банковские счета и карты заблокированы.