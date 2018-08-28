Суд закрыл от СМИ допрос пострадавших по экстремистскому делу Мотузной

Свидетельницы не явились на предыдущее заседания суда. До этого они заявляли об угрозах в их адрес и просили госзащиты.
28 августа Битнер и Исаенко все же пришли в суд. Однако в самом начале заседания (в 13.45) сторона обвинения передала судье заявление от девушек, которые, ссылаясь на угрозы, попросили допросить их в закрытом заседании. Также о допросе в закрытом заседании попросил сотрудник Центра «Э» Стрелков. Судья удовлетворил ходатайства, если «речь идет о безопасности свидетелей».
После этого журналистов и других слушателей попросили покинуть зал суда. Удалиться пришлось и Виктору Рау, которому вновь отказали в участии в процессе в качестве общественного защитника.
В 14:53 приставы сообщили собравшимся у здания суда журналистам, что заседание окончено. Обратно в здание никого не впустили.
В чем обвиняют Марию Мотузную?
Девушку обвинили по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и части 1 статьи 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих). Максимальное наказание по первой статье — 5 лет, по второй — год.
На Мотузную в полицию пожаловались студентки Анастасия Битнер и Дарья Исаенко. Девушки учатся в Алтайском филиале РАНХиГС на кафедре, связанной с уголовным правом.
На время разбирательства Мария Мотузная останется под подпиской о невыезде.
До судебного заседания Марию Мотузную уже включили в список экстремистов. Ее банковские счета и карты заблокированы.