Алтайский министр образования рассказал, как в школах будут преподавать второй иностранный язык

Алтайскому краю не хватает около 200 учителей второго иностранного языка, а школы ломают голову, как распределить нагрузку на учеников, чтобы не выйти за рамки санитарных норм. Министр образования региона Максим Костенко рассказал, как в этих условиях будут преподавать второй иностранный по требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Где преподают второй иностранный язык

По стандартам обязательного общего образования школьники обязаны учить второй иностранный с 2015 года. Однако еще до 2015 года, примерно в 40 школах края он был включен в учебный план «по волеизъявлению родителей, школьников и учителей». Сейчас эту программу реализуют в 130 школах.

В прошлом году второй иностранный стали изучать все восьмиклассники Алтайского края, это связано с тем, что уже в наступающем учебном году такой предмет должен появиться в аттестатах государственного образца об окончании 9 классов. .

Есть возможность изучать язык с пятого класса по девятый, некоторые школы начинают с седьмого класса, другие стартовали с восьмого и девятого. Сроки введения предмета в учебный план, по словам Костенко, остаются на усмотрение конкретного образовательного учреждения.

Увеличится ли нагрузка на учеников

Каждая образовательная организация сама решает, как распределить учебную нагрузку. Единственное требование — не выходить за рамки санитарно-эпидемиологических норм по предельному количеству часов. Оно разное для каждой возрастной группы школьников. Максимум — 34 часа занятий в неделю.

Если новый предмет «не вписывается» в эти часы, то школа может принять решение перейти на шестидневную систему обучения. Одна и та же школа для разных классов может ввести и пять, и шесть дней уроков.

52% школ в Алтайском крае учатся по пятидневной системе. В этом году принципиально ничего не изменится, даже с введением новых предметов — «Родная речь» в начальной школе, «Родная литература» в средней и старшей школах и второй иностранный язык.

Обучение английскому. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Обязательно ли изучать язык

«В декабре Минпросвещения собирается утвердить новую редакцию ФГОС, — говорит Максим Костенко. — И мы не видим там второго иностранного языка как обязательного. Он остается на выбор участников образовательного процесса. Сама школа распределяет нагрузку на учащихся при случае выбора второго иностранного».

Педколлектив должен посоветоваться с родителями, за счет каких других предметов ввести новый, если все-таки будет принято такое решение. Под второй иностранный язык могут, к примеру, забрать часы, предназначенные для внеурочных занятий.

Кто будет преподавать второй иностранный

Одна из проблем с введением нового предмета — нехватка учителей. В крае попросту нет почти 200 таких педагогов.

Максим Костенко говорит, что до конца года все эти вакансии закроют. Все, кто имеет образование, подразумевающее языковую специализацию (учителя иностранных языков, филологи или историки со знанием иностранного и т.п.) пройдут курсы повышения квалификации. 15 учителей в сельских школах, где у работников вообще нет квалификации «учитель иностранного языка», уже прошли переобучение.

В общей сложности из краевого бюджета потратили более 3 млн рублей на подготовку и переподготовку кадров для преподавания второго иностранного языка.