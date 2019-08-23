Методики раннего развития ребенка: какие из них стали самыми популярными

Ранее развитие ребенка — очень популярный тренд, который не только не теряет актуальности, но и все время пополняется новыми методиками. Как и образовательное пространство Барнаула — новыми центрами раннего развития.

Краткое содержание

Методика Монтессори

Основана итальянским педагогом, врачом и ученым Марией Монтессори в начале XX в. По мнению Монтессори, в определенные периоды у ребенка развиваются определенные участки мозга. Поэтому важно создать в это время условия, которые позволят максимально развиться навыкам, связанным именно с этими участками.

Главное — создать для ребенка благоприятную среду саморазвития, иначе дети могут навсегда потерять интерес к тем или иным областям знания и занятиям.

Методика Глена Домана

Основана американским врачом-физиотерапевтом Гленом Доманом в конце 40-х гг. XX в. Первоначально создавалась для реабилитации детей с поражениями мозга и нервной системы, оказалась настолько эффективной, что стала универсальной системой развития.

Метод известен прежде всего как система раннего обучения чтению не по буквам и слогам, а табличкам со словами. Доман считал, что любое обучение продуктивнее всего в период роста мозга, а человеческий мозг активнее всего развивается в первые три года жизни.

Ребенок. Обучение. СС0

Методика Николая Зайцева

Еще одна нетипичная методика обучения чтению, созданная советским педагогом Николаем Александровичем Зайцевым в начале 80-х годов ХХ века. Считается, что с одной стороны, это метод, родственный методике Домана (часто педагоги совмещают их в своей практике, с другой, сам Зайцев видел себя приемником Толстого, который методом складов учил читать крестьянских детей.

Суть его подхода в том, что в наша речь состоит из 246 складов, которые Зайцев разместил на гранях специальных кубиков. С помощью этих кубиков и занятий в игровой форме малышей от 2−3 формируются навыки к чтению, зрительная память, творческое мышление. Аналогичная система разработана и для обучения счету.

Ментальная арифметика

Строго говоря, эту методику к раннему развитию можно отнести условно, она предназначается для развития детей от 4 до 14, но поскольку она очень популярна, расскажем и про нее. Ментальная арифметика — это азиатская система обучения очень быстрому счету в уме, по которой учат в Китае, Японии и Турции. Для обучения используются счетные доски (типа наших счетов).

С помощью такого метода дети учатся мгновенно складывать в уме шестизначные числа, извлекать корни и так далее. Но скептики считают, что этот метод хорошо только для устного счета, а остальные важные математические способности- логику, например, он не развивает.

Отец. Ребенок. Семья СС0

Методика Масару Ибуки

Основана учредителем и президентом компании SONY Масару Ибуки в 70-х гг. XX в. Сын Масару Ибуки страдал аутизмом, и отец стал педагогом, чтобы помочь ему. Главная идея методики — с самого рождения создать для ребенка благоприятную среду для развития способностей, все время находиться рядом и внимательно наблюдать за ним.

Ибуки считал, что умственные способности человека закладываются до трех лет. Цель методики — вырастить счастливую гармоничную личность.

Методика Никитиных

Основана советскими педагогами и многодетными родителями Борисом и Еленой Никитиными в 60−80 годах XX в. Борис Павлович считал, что ребенок с возрастом безвозвратно утрачивает способность к эффективному развитию, поэтому родители должны как можно раньше создать все условия, способствующие физическому и умственному развитию детей.

Поэтому в доме должно быть спортивное оборудование, развивающие игры и пособия. Родители должны активно заниматься с детьми.