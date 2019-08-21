Не «колхозное» образование. Как молодой учитель меняет сельскую школу

Ирина несколько лет работала в алтайской краевой детско-юношеской газете «Сами» — учила детей журналистике, в 2013 году окончила факультет журналистики АлтГУ. Затем уехала в Санкт-Петербург, где сначала работала по специальности, но потом все же вернулась к педагогике и допобразованию. Теперь уже год она ведет русский язык и литературу в школе села Росва Калужской области.
О проекте «Учитель для России»
— Ирина, чем занимается программа «Учитель для России»?
— Это общественный проект, который стремится обновить и развить российскую массовую школу. Команда программы занимается профессиональной переподготовкой участников и создает сообщество талантливых специалистов сферы образования.
Участники проходят отбор, затем — предварительную летнюю подготовку. С 1 сентября они начинают преподавать в школах — партнерах программы: в Калужской, Тамбовской, Воронежской, Новгородской и Нижегородской областях. Учителя должны отработать два года — все это время они получают зарплату, специальную стипендию и при необходимости компенсацию расходов на аренду жилья.
— Участники становятся квалифицированными педагогами?
— Да, учителя сами получают профильное образование параллельно с работой в школе. Система их обучения разработана и проводится совместно с Институтом образования НИУ ВШЭ.
Каждый месяц мы проходим очное обучение — два дня лекций и мастер-классов от специалистов сферы образования. Раз в две недели проводятся вебинары с методистами программы: там либо они читают лекции, либо мы обсуждаем какие-то наши вопросы, касающиеся работы. И еще у нас есть полуторамесячный педагогический интенсив «Летний институт». В итоге по истечении двух лет каждый участник получает диплом Высшей школы экономики о профессиональной переподготовке.
Почему программа лучше вуза
— Как вы попали в проект «Учитель для России»?
— Сначала в программе решила поучаствовать моя петербургская подруга — я тогда подумала, что она сошла с ума. Я продолжила работать педагогом и через какое-то время поняла, что мне не хватает знаний в этой сфере: специального образования у меня ведь не было. Тогда вспомнила про программу и подумала: почему бы и нет? К сентябрю 2018 года я переехала из Санкт-Петербурга в село Росва Калужской области.
— Почему просто не пойти за образованием в вуз?
— Об этом меня спрашивали все близкие. Во-первых, несколько лет в университете учиться теории педагогики в отрыве от практики — не самый эффективный метод. Здесь же мы одновременно и получаем образование, и применяем знания в работе.
Во-вторых, мало того что после вуза ты сам неопытный, на месте работы тебе вряд ли кто-то будет помогать. «Учитель для России» не оставляет тебя одного: это большая команда специалистов и единомышленников, у которых ты всегда можешь попросить помощи или совета.
«Ребят некому вдохновлять»
— В селе кадровая проблема в школе ощущается сильнее, чем в городе?
— Здесь есть свои сложности. Детей и, соответственно, учителей в сельских школах меньше. Из-за того что зарплата небольшая, они берут по две-три ставки: либо много классов, либо много предметов. У нас в школе 15 педагогов и 100 детей: биолог преподает и химию, и географию, информатик ведет ОБЖ. Учителей хватает, да больше и не получится никого устроить. Финансирование же идет по количеству детей: если у тебя в классе учится три человека, ты не будешь получать зарплату как за 30 детей.
Еще одна особенность — нет параллелей классов. У меня, например, 21 рабочий час в неделю — это 21 уникальный урок. Если бы я работала в городской школе, это число было бы в среднем в три раза меньше: каждый урок, который придумываю, я бы проводила у трех классов параллели. А теперь представьте, если вы ведете три предмета.
— Многие ли учителя действительно «горят» своей работой?
— Часто в массовые школы идут работать те, кто никуда, кроме педагогического вуза, не поступил, либо вообще не идут. Это, конечно, не значит, что я в школе одна такая креативная, — нет. Но если сравнивать с частными и неформальными школами, где у учителя гораздо больше возможностей, разница чувствуется: у них есть, например, современная техника, прекрасно оборудованные классы, больше свободы в работе. Если же кругом одни ограничения — приходится бороться. А делать это и одновременно «гореть» в течение тридцати, сорока лет карьеры тяжело.
— Как это отражается на детях?
— Получается, ребят некому вдохновлять, воспитывать. Как следствие — у детей нет мотивации двигаться вперед, работать на свое будущее. С одной стороны, может, и необязательно в 15 лет знать, кем ты станешь, но хотя бы понимать, что тебе нравится, — очень важно.
Для меня было шоком, когда я попросила мальчика нарисовать то, что он любит, — и ребенок не смог. Просто отвечал: «Я не знаю». Через два года ему выбирать профессию — и такими темпами это будет очередная история про «работу, которую я не люблю, но нужно зарабатывать деньги».
Делиться не только на уроках
— Дополнительное образование — тесно связанная со школой вещь. Должны ли учителя заниматься и этим?
— Если педагог готов делиться с ребенком своими знаниями не только на уроках, то почему нет? Но тут вопрос снова возвращается к числу кадров. Если бы было больше учителей, у них была бы меньшая нагрузка и оставались бы силы на дополнительные занятия.
Вообще, в Росве есть спортивные секции, творческие кружки в клубе. Но уровень допобразования в селе часто ниже, чем в городе, поэтому местные дети далеко не всегда могут участвовать в каких-то региональных и даже районных конкурсах, соревнованиях. К тому же есть очень много вещей, которые будут необходимы во взрослой жизни и в будущей профессии, но этого не преподают ни на уроках, ни на дополнительных занятиях.
Когда в школу пришла я, появились театр, мультипликация, журналистика — до этого не было ничего. В грядущем учебном году по программе придут педагог начальных классов и учитель истории и обществознания — может, наконец запустим курсы по финансовой грамотности.
— Как можно исправить ситуацию?
— Я над этим очень много думаю. В этом учебном году кроме ведения уроков я должна реализовать свой проект. Одна из идей — школа полного дня: ученики раз в неделю приходят не только на уроки, но и на какие-то занятия, которые им интересны. Можно посмотреть и обсудить фильм, поиграть в «настолки», возможно, поделать что-то, чего дома не позволяют финансы.
Когда дети поймут, что не только в Москве можно творить что-то классное, но и в селе — оно станет более культурным. Это история про наш менталитет, наверное. Я сейчас путешествую по Европе и вижу такие же деревни, где живут по 2 тыс. человек, но там невероятно красиво и уютно. Почему мое маленькое село не может быть таким же? Может быть, детям просто не показывают, что может быть по-другому?
Работающая вещь, а не формальность
— Нужно ли молодому учителю создавать свою учебную программу или можно воспользоваться готовыми?
— Скачать программу в интернете легко, но, если хочешь по-своему, по-другому — придется долго разбираться. До начала учебного года хочу потратить на это время, поразмышлять и сделать реально работающую вещь, а не простую формальность.
Конечно, учитель все равно ориентируется на учебник, по которому работает. Если говорить о литературе, я могу менять 25−30% содержания пособия: переставлять блоки, добавлять какие-то произведения — это все вариативно. Но учебник мы должны пройти. И было бы отлично исправить то, что военные стихи, например, мы читаем в марте, а не в начале мая.
— Более опытные педагоги обычно работают по своей программе, которую когда-то составили. А стоит ли ее периодически обновлять?
— Многие учителя не видят в этом смысла, но он есть. Правда, не знаю, как часто нужно проводить ревизию. Но если ежегодно читать с детьми что-то новое — допустим, в этом году мы с восьмиклассниками проходим одну книгу, а в следующем я заменяю ее на другую, и так далее — будет видно твое развитие как учителя. К тому же нужно и самому получать удовольствие от работы: от некоторых произведений начинает тошнить, поэтому должна быть какая-то отдушина.
Я считаю, что в школьную программу литературы нужно добавлять современные произведения. Например, «Невероятное путешествие кролика Эдварда» (2006 год) — книга не менее захватывающая, чем «Том Сойер», детям очень интересна. О многих таких произведениях ученики просто не знают. А кто еще расскажет им, если не учитель литературы?
«Этого никто не сделает, кроме учителей»
— Должна ли профессия учителя быть престижной?
— Да, и скажу банальную вещь: потому что в этом будущее. Если бы все учителя были окрыленными своей работой, было бы гораздо больше новых открытий. Или хотя бы больше счастливых людей.
— Тогда какую зарплату должен получать учитель?
— Комфортная зарплата — 60−80 тыс. рублей: можешь позволить себе купить что-то крупное, например холодильник, и в то же время не разбрасываешься деньгами. Я сейчас получаю чуть меньше: 20 тыс. стипендии, 15 тыс. компенсации за аренду квартиры, 21 тыс. — ставка в школе. В Калужской области неплохо с зарплатами. В московских школах учителям платят 100 тыс. — это была бы для меня вообще отличная сумма.
Что нужно сделать, чтобы у нас учителя получали больше, — это не ко мне вопрос, нужно наверху спросить. Наверное, необходимо как-то менять систему начисления средств, но понятно, что нельзя сейчас просто взять и повысить всем учителям зарплаты.
Вот в Австралии педагоги митингуют — и им этот способ помогает. А в нашей стране разве это что-то меняет? Пока что я не представляю, как мы сейчас выйдем на митинг, — потом можем оказаться без работы.
— Как поменять отношение к профессии в России?
— Если мы не будем учиться исключительно на онлайн-курсах и у учителей-роботов, как в «Ералаше», и если педагоги сами будут менять отношение к своей профессии — статус профессии повысится. Мы должны показывать, что в школе может быть весело и интересно. Этого никто не сделает, кроме учителей, — надо объединяться.
Изменить чью-то судьбу
— Поможет ли «Учитель для России» решить проблемы, о которых мы говорили?
— Если бы я не верила в это, то вряд ли бы сейчас была здесь. Ну и что, что учитель по программе приходит всего на два года — приехал бы обычный педагог, ничего бы не дал детям и ушел через пару лет.
Я считаю, даже один человек может изменить чью-то судьбу. Но чем больше школ включатся в проект, тем эффективнее будет общая работа.
— Что вы планируете делать после окончания программы?
— Расставаться с программой и образовательной деятельностью точно не буду: так долго от нее бежала — хватит уже. Но сейчас не знаю, что кажется мне наиболее подходящим: остаться на третий год, стать методистом проекта, курировать новых участников или что-то еще. Пока хочу больше преподавать и придумывать уроки, а что дальше — будет известно в конце грядущего учебного года.
Для меня важно было получить педагогическое образование, чтобы мои занятия не были просто развлечением, а приносили детям пользу. Я хотела показать ребятам, что мир огромен и в нем есть множество разных людей, что девочка из Новоалтайска может побывать на краю света и увидеть океан — как и любой из моих учеников. И если ребенок хочет стать бизнесменом, уборщиком, продавцом — кем угодно, все это можно осуществить. Такой посыл нужно давать всем детям, особенно из маленьких городов и сел.