Не «колхозное» образование. Как молодой учитель меняет сельскую школу

Оставить жизнь в большом городе ради работы учителем в сельской школе — для Ирины Демидовой это не сумасшедшее решение, а осознанный шаг в любимую профессию. Ирина — участница проекта «Учитель для России». О проблемах сельской школы, выгоревших педагогах и зарплате в 80 тыс. рублей читайте в интервью altapress.ru.

Ирина несколько лет работала в алтайской краевой детско-юношеской газете «Сами» — учила детей журналистике, в 2013 году окончила факультет журналистики АлтГУ. Затем уехала в Санкт-Петербург, где сначала работала по специальности, но потом все же вернулась к педагогике и допобразованию. Теперь уже год она ведет русский язык и литературу в школе села Росва Калужской области.

Краткое содержание

О проекте «Учитель для России»

— Ирина , чем занимается программа «Учитель для России»?

— Это общественный проект, который стремится обновить и развить российскую массовую школу. Команда программы занимается профессиональной переподготовкой участников и создает сообщество талантливых специалистов сферы образования.

Участники проходят отбор, затем — предварительную летнюю подготовку. С 1 сентября они начинают преподавать в школах — партнерах программы: в Калужской, Тамбовской, Воронежской, Новгородской и Нижегородской областях. Учителя должны отработать два года — все это время они получают зарплату, специальную стипендию и при необходимости компенсацию расходов на аренду жилья.

Программа «Учитель для России» Предоставлено Ириной Демидовой

— Участники становятся квалифицированными педагогами?

— Да, учителя сами получают профильное образование параллельно с работой в школе. Система их обучения разработана и проводится совместно с Институтом образования НИУ ВШЭ.

Каждый месяц мы проходим очное обучение — два дня лекций и мастер-классов от специалистов сферы образования. Раз в две недели проводятся вебинары с методистами программы: там либо они читают лекции, либо мы обсуждаем какие-то наши вопросы, касающиеся работы. И еще у нас есть полуторамесячный педагогический интенсив «Летний институт». В итоге по истечении двух лет каждый участник получает диплом Высшей школы экономики о профессиональной переподготовке.

Почему программа лучше вуза

— Как вы попали в проект «Учитель для России»?

— Сначала в программе решила поучаствовать моя петербургская подруга — я тогда подумала, что она сошла с ума. Я продолжила работать педагогом и через какое-то время поняла, что мне не хватает знаний в этой сфере: специального образования у меня ведь не было. Тогда вспомнила про программу и подумала: почему бы и нет? К сентябрю 2018 года я переехала из Санкт-Петербурга в село Росва Калужской области.

Программа «Учитель для России» Предоставлено Ириной Демидовой

— Почему просто не пойти за образованием в вуз?

— Об этом меня спрашивали все близкие. Во-первых, несколько лет в университете учиться теории педагогики в отрыве от практики — не самый эффективный метод. Здесь же мы одновременно и получаем образование, и применяем знания в работе.

Во-вторых, мало того что после вуза ты сам неопытный, на месте работы тебе вряд ли кто-то будет помогать. «Учитель для России» не оставляет тебя одного: это большая команда специалистов и единомышленников, у которых ты всегда можешь попросить помощи или совета.

«Ребят некому вдохновлять»

— В селе кадровая проблема в школе ощущается сильнее , чем в городе?

— Здесь есть свои сложности. Детей и, соответственно, учителей в сельских школах меньше. Из-за того что зарплата небольшая, они берут по две-три ставки: либо много классов, либо много предметов. У нас в школе 15 педагогов и 100 детей: биолог преподает и химию, и географию, информатик ведет ОБЖ. Учителей хватает, да больше и не получится никого устроить. Финансирование же идет по количеству детей: если у тебя в классе учится три человека, ты не будешь получать зарплату как за 30 детей.

Программа «Учитель для России» Предоставлено Ириной Демидовой Программа «Учитель для России» Предоставлено Ириной Демидовой Программа «Учитель для России» Предоставлено Ириной Демидовой

Еще одна особенность — нет параллелей классов. У меня, например, 21 рабочий час в неделю — это 21 уникальный урок. Если бы я работала в городской школе, это число было бы в среднем в три раза меньше: каждый урок, который придумываю, я бы проводила у трех классов параллели. А теперь представьте, если вы ведете три предмета.

— Многие ли учителя действительно «горят» своей работой?

— Часто в массовые школы идут работать те, кто никуда, кроме педагогического вуза, не поступил, либо вообще не идут. Это, конечно, не значит, что я в школе одна такая креативная, — нет. Но если сравнивать с частными и неформальными школами, где у учителя гораздо больше возможностей, разница чувствуется: у них есть, например, современная техника, прекрасно оборудованные классы, больше свободы в работе. Если же кругом одни ограничения — приходится бороться. А делать это и одновременно «гореть» в течение тридцати, сорока лет карьеры тяжело.

— Как это отражается на детях?

— Получается, ребят некому вдохновлять, воспитывать. Как следствие — у детей нет мотивации двигаться вперед, работать на свое будущее. С одной стороны, может, и необязательно в 15 лет знать, кем ты станешь, но хотя бы понимать, что тебе нравится, — очень важно.

Программа «Учитель для России» Предоставлено Ириной Демидовой

Для меня было шоком, когда я попросила мальчика нарисовать то, что он любит, — и ребенок не смог. Просто отвечал: «Я не знаю». Через два года ему выбирать профессию — и такими темпами это будет очередная история про «работу, которую я не люблю, но нужно зарабатывать деньги».

Делиться не только на уроках

— Дополнительное образование — тесно связанная со школой вещь. Должны ли учителя заниматься и этим?

— Если педагог готов делиться с ребенком своими знаниями не только на уроках, то почему нет? Но тут вопрос снова возвращается к числу кадров. Если бы было больше учителей, у них была бы меньшая нагрузка и оставались бы силы на дополнительные занятия.

Вообще, в Росве есть спортивные секции, творческие кружки в клубе. Но уровень допобразования в селе часто ниже, чем в городе, поэтому местные дети далеко не всегда могут участвовать в каких-то региональных и даже районных конкурсах, соревнованиях. К тому же есть очень много вещей, которые будут необходимы во взрослой жизни и в будущей профессии, но этого не преподают ни на уроках, ни на дополнительных занятиях.

Программа «Учитель для России» Предоставлено Ириной Демидовой

Когда в школу пришла я, появились театр, мультипликация, журналистика — до этого не было ничего. В грядущем учебном году по программе придут педагог начальных классов и учитель истории и обществознания — может, наконец запустим курсы по финансовой грамотности.

— Как можно исправить ситуацию?

— Я над этим очень много думаю. В этом учебном году кроме ведения уроков я должна реализовать свой проект. Одна из идей — школа полного дня: ученики раз в неделю приходят не только на уроки, но и на какие-то занятия, которые им интересны. Можно посмотреть и обсудить фильм, поиграть в «настолки», возможно, поделать что-то, чего дома не позволяют финансы.

Когда дети поймут, что не только в Москве можно творить что-то классное, но и в селе — оно станет более культурным. Это история про наш менталитет, наверное. Я сейчас путешествую по Европе и вижу такие же деревни, где живут по 2 тыс. человек, но там невероятно красиво и уютно. Почему мое маленькое село не может быть таким же? Может быть, детям просто не показывают, что может быть по-другому?

Работающая вещь , а не формальность

— Нужно ли молодому учителю создавать свою учебную программу или можно воспользоваться готовыми?

— Скачать программу в интернете легко, но, если хочешь по-своему, по-другому — придется долго разбираться. До начала учебного года хочу потратить на это время, поразмышлять и сделать реально работающую вещь, а не простую формальность.

Программа «Учитель для России» Предоставлено Ириной Демидовой

Конечно, учитель все равно ориентируется на учебник, по которому работает. Если говорить о литературе, я могу менять 25−30% содержания пособия: переставлять блоки, добавлять какие-то произведения — это все вариативно. Но учебник мы должны пройти. И было бы отлично исправить то, что военные стихи, например, мы читаем в марте, а не в начале мая.

— Более опытные педагоги обычно работают по своей программе , которую когда-то составили. А стоит ли ее периодически обновлять?

— Многие учителя не видят в этом смысла, но он есть. Правда, не знаю, как часто нужно проводить ревизию. Но если ежегодно читать с детьми что-то новое — допустим, в этом году мы с восьмиклассниками проходим одну книгу, а в следующем я заменяю ее на другую, и так далее — будет видно твое развитие как учителя. К тому же нужно и самому получать удовольствие от работы: от некоторых произведений начинает тошнить, поэтому должна быть какая-то отдушина.

Я считаю, что в школьную программу литературы нужно добавлять современные произведения. Например, «Невероятное путешествие кролика Эдварда» (2006 год) — книга не менее захватывающая, чем «Том Сойер», детям очень интересна. О многих таких произведениях ученики просто не знают. А кто еще расскажет им, если не учитель литературы?

Программа «Учитель для России» vk.com/choosetoteachrussia

«Этого никто не сделает , кроме учителей»

— Должна ли профессия учителя быть престижной?

— Да, и скажу банальную вещь: потому что в этом будущее. Если бы все учителя были окрыленными своей работой, было бы гораздо больше новых открытий. Или хотя бы больше счастливых людей.

— Тогда какую зарплату должен получать учитель?

— Комфортная зарплата — 60−80 тыс. рублей: можешь позволить себе купить что-то крупное, например холодильник, и в то же время не разбрасываешься деньгами. Я сейчас получаю чуть меньше: 20 тыс. стипендии, 15 тыс. компенсации за аренду квартиры, 21 тыс. — ставка в школе. В Калужской области неплохо с зарплатами. В московских школах учителям платят 100 тыс. — это была бы для меня вообще отличная сумма.

Что нужно сделать, чтобы у нас учителя получали больше, — это не ко мне вопрос, нужно наверху спросить. Наверное, необходимо как-то менять систему начисления средств, но понятно, что нельзя сейчас просто взять и повысить всем учителям зарплаты.

Программа «Учитель для России» vk.com/choosetoteachrussia

Вот в Австралии педагоги митингуют — и им этот способ помогает. А в нашей стране разве это что-то меняет? Пока что я не представляю, как мы сейчас выйдем на митинг, — потом можем оказаться без работы.

— Как поменять отношение к профессии в России?

— Если мы не будем учиться исключительно на онлайн-курсах и у учителей-роботов, как в «Ералаше», и если педагоги сами будут менять отношение к своей профессии — статус профессии повысится. Мы должны показывать, что в школе может быть весело и интересно. Этого никто не сделает, кроме учителей, — надо объединяться.

Изменить чью-то судьбу

— Поможет ли «Учитель для России» решить проблемы , о которых мы говорили?

— Если бы я не верила в это, то вряд ли бы сейчас была здесь. Ну и что, что учитель по программе приходит всего на два года — приехал бы обычный педагог, ничего бы не дал детям и ушел через пару лет.

Я считаю, даже один человек может изменить чью-то судьбу. Но чем больше школ включатся в проект, тем эффективнее будет общая работа.

Программа «Учитель для России» vk.com/choosetoteachrussia Программа «Учитель для России» vk.com/choosetoteachrussia Программа «Учитель для России» vk.com/choosetoteachrussia

— Что вы планируете делать после окончания программы?

— Расставаться с программой и образовательной деятельностью точно не буду: так долго от нее бежала — хватит уже. Но сейчас не знаю, что кажется мне наиболее подходящим: остаться на третий год, стать методистом проекта, курировать новых участников или что-то еще. Пока хочу больше преподавать и придумывать уроки, а что дальше — будет известно в конце грядущего учебного года.

Для меня важно было получить педагогическое образование, чтобы мои занятия не были просто развлечением, а приносили детям пользу. Я хотела показать ребятам, что мир огромен и в нем есть множество разных людей, что девочка из Новоалтайска может побывать на краю света и увидеть океан — как и любой из моих учеников. И если ребенок хочет стать бизнесменом, уборщиком, продавцом — кем угодно, все это можно осуществить. Такой посыл нужно давать всем детям, особенно из маленьких городов и сел.