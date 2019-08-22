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22 августа 18°C

Томенко заставил министров пообещать, что проблем с отоплением в школах не будет

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко приравнял бодрый отчет подчиненных о готовности школ к зиме к обещанию, что никаких ЧП в учреждениях образования не будет. 21 августа на заседании правительства он фактически вынудил министров ЖКХ и образования взять на себя такие обязательства и ответственность, если что-то пойдет не так.

На совещании в правительстве Алтайского края.
На совещании в правительстве Алтайского края.
altairegion22.ru.

Министр строительства и ЖКХ Иван Гилев, говоря о готовности школ к учебному году, почему-то остановился только на вопросе строительства новых объектов. Однако глава региона задал ему отдельный вопрос о состоянии коммунального комплекса образовательных учреждений.

На что Иван Гилев ответил, что основная ответственность при подготовке учреждения к зиме лежит на его руководителе.

Иван Гилев,
министр строительства и ЖКХ Алтайского края:

Само качество состояния сетей внутри здания, бывает, приводит к тому, что температура на входе нормальная, а одно крыло теплое, а другое нет. Мы постоянно взаимодействуем с муниципалитетами. Но здесь основная ответственность — на руководителе учреждения.

После этих слов Виктор Томенко обратился к министру образования края Максиму Костенко.

— Максим Александрович, я правильно могу понимать, что со 2 сентября у всех 275 тысяч детей, которые придут в школы, будет свет, вода, канализация, где она есть, все системы? Все будет в рабочем состоянии, так? — поинтересовался глава региона.

— Так точно, — ответил Костенко.

— То есть если вдруг я вижу репортаж какой-то или письмо, то это будет невыполнение данных тут обещаний?

— Если это не экстренная ситуация, Виктор Петрович, то, видимо, так и есть. Со 2 сентября вопрос контроля подготовки к зиме не нивелируется. Мы, наоборот, актуализируем эту тему.

Здание начальной школы в Сибирских Огнях.
Здание начальной школы в Сибирских Огнях.
предоставлено читателем

Максим Костенко также добавил, что отдельно минобр и минстрой проводили селекторное совещание, на котором главам еще раз проговорили особенности подготовки к зиме именно образовательных учреждений.

Напомним, в прошлом году в течение зимы неоднократно появлялась информация о том, что дети в сельских школах учатся при 12−16 градусах. Некоторые классы даже распускали во время морозов на внеочередные каникулы.

Например, дети из начальной школы в поселке Сибирские Огни Павловского района учились при низких температурах. Не помогли им ни смена окон и дверей, ни ремонт. Из-за общегородского кризиса в системе отопления дети мерзли и в Змеиногорске.

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