Повышенная неготовность: как жители Змеиногорска выживают в условиях постоянных коммунальных аварий

В этом году Змеиногорск оказался совершенно не готов к отопительному сезону: многие горожане получили тепло только к началу ноября. При этом на теплосетях постоянно происходят аварии: их износ составляет 95%, местами 100%. Город живет в режиме повышенной готовности. Altapress.ru собрал хронику событий с начала отопительного сезона и мнения горожан по поводу происходящего.

Весь октябрь без тепла

10 октября в городе не работала ни одна котельная — всего их 13. Горожане обращались к властям с просьбами дать, наконец, тепло. К середине октября начали отапливать детские сады, школы, ЦРБ и находящиеся рядом дома. Продолжалось строительство новой модульной котельной, реконструкция старых, строительство новых теплосетей и подключение к ним домов. Работы обещали завершить в 20-х числах октября, писал «Змеиногорский вестник».

К 25 октября новый модуль на базе 10-й котельной так и не достроили, хотя работы на тот момент вели больше двух месяцев. Три котельных не работали вовсе, да и с действующими возникали проблемы: утечки на теплосетях, выходящее из строя старое оборудование, недогрев теплоносителя.

Создавал проблемы и «человеческий фактор»: как выяснили местные журналисты, некоторые кочегары халатно относились к своей работе. А в одной котельной, № 3, и вовсе было невозможно работать. Очевидцы говорили, что она напоминала «преисподнюю»: огонь вырывался из топки, дым наполнял помещение.

Котельная в Змеиногорске. zmnvest.ru

Огромный микрорайон, который отапливала котельная № 4, весь октябрь прожил в режиме ожидания подключения к новому модулю. Ко 2 ноября новую котельную запустили, «тепло пошло». Однако вслед за этим началась череда порывов на старых теплосетях, которые не выдерживают напора.

Переподключить всех потребителей к новым до запуска модуля не успели. Отдельные дома мерзли из-за внутренних проблем: в частности, неправильной разводки теплосетей в подвалах.

6 ноября в одной из школ продлили каникулы из-за неготовности 3-й котельной к отопительному сезону. На следующий день там установили второй котел и учебный процесс начался. Змеиногорск с перебоями, но топили.

Три крупных аварии

22 ноября во время плановых работ на магистральном водопроводе повредили трубу. Это привело к технологическому сбою в работе нескольких котельных. В городе закрыли детские сады и школы. Без тепла и воды остались 257 и 2327 домов соответственно. Аварию устранили только 24 ноября: воду дали утром, тепло только к ночи.

Ремонт водопровода пришлось делать зимой из-за недобросовестного подрядчика, который не приступил к работам и без конца переносил сроки их выполнения. В итоге с ним расторгли договор.

Энегетики устраняют аварию в Змеиногорске 1 декабря 2018 года. www.instagram.com/zmeinogorskii

Новая авария с отключением тепла произошла в первые декабрьские выходные. 30 ноября из-за штормового ветра оборвались несколько линий электропередач. Это парализовало работу водозаборных скважин, после чего отключилось теплоснабжение на семи котельных, которые отапливают большую часть города. Аварийно-восстановительные работы вели весь день 1 декабря.

«Проблема в том, что у нас в городе один водопровод, и если с ним что-то происходит — это неизбежно ведет к остановке котельных. И если вода в дома жителей города поступает практически сразу после завершения ремонтных работ, то на восстановление тепла может уйти и 12 часов, и больше», — рассказала altapress.ru редактор «Змеиногорского вестника» Людмила Кейбол.

В ночь на 5 декабря новая модульная котельная перестала подавать тепло — из нее «ушла вода». Это произошло из-за очередного порыва старой теплосети. Несмотря на обещания властей города, до сих пор не все потребители микрорайона, который обслуживает новая котельная, подключены к новым трубам.

Строительство модульной котельной в Змеиногорске. zmnvest.ru

Под отключения теплоснабжения попали 23 многоквартирных дома, в которых живут 606 человек, в том числе 105 детей. Сейчас в Змеиногорске продолжают в авральном режиме переподключать потребителей. В городе работает комиссия регионального Минстройтранса.

Как рассказала altapress.ru Людмила Кейбол, заниматься ремонтом крайне изношенных теплосетей в Змеиногорске начали только три года назад, когда их передали «в район». Но усилий коммунальщиков оказалось недостаточно.

Что говорят люди

Змеиногорцы из микрорайона, относящегося к одной из проблемных 3-й котельной, рассказали altapress.ru, что тепло в их квартирах было только после запуска второго котла, да и то только до морозов. Люди держатся благодаря обогревателям.

Максим Чужой,

житель Змеиногорска:

Грустно все. В квартире 14 градусов, и это 2 этаж. Да, второй котел привезли — но он старый, дырявый, хотя обещали новый. А первый котел вообще годится только на металлолом. Да и уголь, которым они топят, выглядит как песок. Я вчера поставил дома осушитель воздуха, так он за ночь 6 литров набрал. Из-за отсутствия тепла дома появилась плесень. Окна промерзли. Зато счета за отопление стабильно приносят. Мы с другими жильцами написали коллективное письмо в УК, что ничего платить не будем до бесперебойной подачи тепла. Выставят долги — пойдем в прокуратуру.

Замерзшее окно. Максим Чужой для altapress.ru

Жалуются на холод потребители 100% изношенной 12-й, 5-й и бывшей 4-й котельной. Кажется, тепло есть только в частных домах и тех, что перевели на новые сети — да и то только в перерывах между авариями.

Несмотря на то, что еще 5 декабря власти отрапортовали о ликвидации последнего порыва, 6 декабря люди продолжили писать в соцсетях о холоде в квартирах. Их комментарии похожи на сводки с фронта.

Тамара Савченко,

жительница Змеиногорска:

Доложили, что все нормально, но сегодня ночью в нашем доме по улице Волкова, 56 батареи были опять холодные. В результате утром +12. Это нормально? Батареи еле теплые.

Людмила Басаргина,

жительница Змеиногорска:

Вчера батареи были горяченькими. Обрадовалась: наконец-то! Температура поднялась до 17 градусов. Ночью были теплые — даже, скорее, прохладные. Сейчас +14.

Котельная в Змеиногорске. zmnvest.ru

Юлия Бебко,

жительница Змеиногорска:

Я сначала тоже думала, что показалось, но нет — из горячих батареи превратились в еле теплые. В квартире сейчас +15. Это намного теплее, чем +9. Размечтались, что скоро будет ближе к 20.

В МУП «ЖКХ Змеиногорского района» пообещали змеиногорцам, что плату за отопление с них будут требовать только с даты начала фактической подачи тепла. А потребителям, которые не получали качественные услуги, сделают перерасчет по их заявлениям.

СУ СКР по Алтайскому краю расследует дело по факту халатности должностных лиц районной и городской администраций, а также МУП «ЖКХ Змеиногорского района», которая привела к срыву отопительного сезона.

Цифра

На модернизацию теплосистемы и установку новых модульных котельных администрация Змеиногорского района получила из краевого бюджета более 205 млн рублей.