На Алтае Следком завел уголовное дело в отношении коммунальщиков и чиновников после аварии в городе

В Следкоме возбудили уголовное дело в отношении сотрудников органов местного самоуправления Змеиногорска и Змеиногорского района, а также МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Змеиногорского района». По данным следствия, из-за халатного отношения должностных лиц отопительный сезон в городе сорвался и часть жителей районного центра остались без отопления в 30-градусный мороз.

По данным следствия, должностные лица ненадлежащим образом провели капремонт отопительного оборудования, а коммунальщики не обеспечили бесперебойную подачу тепла. «Данные действия повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан в виде полного и частичного прекращения теплоснабжения муниципального образования в период начала отопительного сезона с октября 2018 года по настоящее время», — сообщил официальный представитель СУ СКР по Алтайскому краю.

Напомним, из-за аварии под отключения теплоснабжения попали: 23 многоквартирных дома с населением 606 человек, из них 105 детей.

По состоянию на 22.00 5 декабря котельная в городе Змеиногорске работала в штатном режиме.

5 декабря специалисты МУК «ЖКХ Змеиногорского района» с привлечением аварийных бригад из Третьяковского и Шипуновского районов провели работы по полному устранению аварии. Было задействовано 30 специалистов, 6 единиц техники.

«Для содействия при ликвидации аварийной ситуации на объектах теплоснабжения Змеиногорска «Алтайкрайэнерго» и филиалом «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго» направили 6 ремонтных бригад в составе 27 человек, 6 единиц техники с необходимым запасом оборудования и материалов, в том числе 9 тепловых пушек. Энергетики приведены в режим повышенной готовности, организовано круглосуточное дежурство, — отмечают в пресс-службе правительства Алтайского края.

Из Барнаула и Рубцовска в Змеиногорск направили дополнительные тепловые пушки, которые в случае чего помогут точечно поддерживать температуру.

26 ноября губернатор Алтайского края Виктор Томенко резко высказался о коммунальных сбоях в Змеиногорске, где были отключены от холодной воды 2327 домов и остались без отопления 257 жилых домов и 13 социальных объектов. Он назвал ситуацию вредительством.