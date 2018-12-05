Несколько котельных Алтайского края оказались не готовы к холодам, люди замерзают

В Камне-на-Оби 4 декабря жители нескольких домов жаловались на холод в квартирах. Температура также понизилась в школах и детских садах, пишут «Каменские известия». Кроме того, из-за аварии на теплотрассе 5 декабря более 600 человек остались без тепла в Змеиногорске, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Сергей Умяров, начальник ГО и ЧС районной администрации, рассказал, что ситуация с резким понижением температуры в квартирах и на соцобъектах в Камне-на-Оби связана с халатностью городских хозяйствующих субъектов:

По какой-то причине не были учтены погодные условия, а именно — резкое понижение температуры. Как итог: на котельные не завезли необходимое количество топлива. Уголь в городе есть, на очередные поставки топлива правительство Алтайского края выделяет Каменскому району 26 млн рублей, — отметил он.

Во второй половине дня трубы в квартирах и в социальных объектах начали вновь нагреваться. напомним, Напомним, утром 5 декабря в Камне-на-Оби столбик термометра опустился до -38 градусов.

Холод в Змеиногорске

Чугунная батарея. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Ночью новая модульная котельная перестала подавать тепло в одном из микрорайонов Змеиногорска, пишет «Змеиногорский вестник».

После окончания ремонта на старых теплосетях в районе бывшей котельной № 4 и подключения абонентов, из модульной котельной «ушла вода». Очевидно, это произошло из-за очередного порыва сетей.

Всю ночь сотрудники МУП «ЖКХ Змеиногорского района» вместе со специалистами края и администрации района работали на котельной.

Для решения острых проблем сейчас проведут срочное подключение абонентов бывшей котельной № 4 со старых сетей на новые. Сегодня по квартирам, где жалуются на холод, пойдут сотрудники аппарата администрации района, переключение продолжат. Старые сети, не выдерживают напора нового современного модуля. В те дома, что подключены к новым теплосетям, тепло начало поступать, отмечает издание.

По данным МЧС Алтайского края, в Змеиногорске произошло повреждение на теплотрассе, снижены параметры теплоносителей на котельной № 4. Под отключения теплоснабжения попадает: 23 многоквартирных дома с населением 606 человек, из них 105 детей. Социальные объекты под отключение не попадают. На месте повреждения проводят ремонтные работы.

Напомним, 26 ноября губернатор Алтайского края Виктор Томенко резко высказался о коммунальных сбоях в Змеиногорске, где были отключены от холодной воды 2327 домов и остались без отопления 257 жилых домов и 13 социальных объектов. Он назвал ситуацию вредительством.