Губернатор Томенко назвал вредительством ситуацию с отключением воды в алтайском городе

26 ноября губернатор Алтайского края Виктор Томенко резко высказался о коммунальных сбоях в Змеиногорске, где на прошлой неделе были отключены от холодной воды 2327 домов и остались без отопления 257 жилых домов и 13 социальных объектов.

На оперативном совещании правительства края глава региона поручил разобраться с причинами этого министру строительства и ЖКХ края Ивану Гилеву и заместителю председателя правительства региона Виталию Снесарю.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Летом был заключен контракт. А работы завершены только на минувших выходных. Это же какое-то вредительство. Надо в правоохранительные органы передать все материалы на предмет наличия оснований для возбуждения уголовного дела.

Губернатор уточнил, что в этом контракте был указан срок окончания работ. Он поручил разобраться, почему этот срок перенесли на конец ноября, почему не предъявили претензии подрядчику и не объявили режим ЧС. При этом, по мнению Виктора Томенко, такой режим надо было объявлять еще в сентябре, чтобы недоработки были оперативно устранены.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Столько людей подвергнуть такому риску! Прошу предметно, жестко разобраться по этой части. Такие партнёры нам не нужны.

Почему произошло отключение

В пресс-службе правительства сообщили, что контракт администрация города заключила с компанией «АлтайИнвестСтрой» 28 августа. Подрядчик должен был заменить 100 м магистрального водопровода диаметром 400 миллиметров. Сумма контракта — 800 тысяч рублей. Работы должны были завершить еще 10 сентября. Подрядчик несколько раз переносил сроки работ, в связи с чем 31 октября администрация города приняла решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Только 22 ноября «Водоканал Змеиногорска» начал замену магистрального водопровода. Для помощи змеиногорским рабочим пришлось вызвать специалистов из Шипуново. Работы завершили около часа ночи 24 ноября.

Ситуация с затянувшимся ремонтом привела к технологическому сбою в работе нескольких котельных. В городе закрыли детские сады и школы. Без тепла и воды остались 250 и 2 тыс. домов соответственно.

Водоснабжение восстановлено в 11 утра, теплоснабжение восстановлено в полном объеме в 21:50.