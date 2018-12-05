В Змеиногорске возобновили подачу тепла

Ликвидация аварии на теплосетях Змеиногорска находится на контроле у администрации Змеиногорского района и правительства Алтайского края. Глава района ввел режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба правительства края.

Напомним, из-за аварии под отключения теплоснабжения попали: 23 многоквартирных дома с населением 606 человек, из них 105 детей.

По состоянию на 14 часов 5 декабря порывы на теплосетях контура котельной № 4 устранают, подачу тепла возобновили, повышают параметры теплоносителя.

Сейчас специалисты МУК «ЖКХ Змеиногорского района» с привлечением аварийных бригад из Третьяковского и Шипуновского районов проводят работы по полному устранению аварии. Задействовано 30 специалистов, 6 единиц техники.

Для содействия при ликвидации аварийной ситуации на объектах теплоснабжения Змеиногорска «Алтайкрайэнерго» и филиалом «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго» направлены 6 ремонтных бригад в составе 27 человек, 6 единиц техники с необходимым запасом оборудования и материалов, в том числе 9 тепловых пушек. Энергетики приведены в режим повышенной готовности, организовано круглосуточное дежурство, — отмечают в пресс-службе правительства Алатйского края.

Для снижения риска возникновения негативных последствий, поддержания температурного режима из Барнаула и Рубцовска в Змеиногорск направили дополнительные тепловые пушки.

Вот так в Змеиногорске устраняли аварию на прошлой неделе:

В администрации района отмечают, что сейчас котельные Змеиногорска работают в штатном режиме. Руководит работами на месте происшествия заместитель Министра строительства и ЖКХ Андрей Голубцов.

На место происшествия направили оперативную группу ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Напомним, 26 ноября губернатор Алтайского края Виктор Томенко резко высказался о коммунальных сбоях в Змеиногорске, где были отключены от холодной воды 2327 домов и остались без отопления 257 жилых домов и 13 социальных объектов. Он назвал ситуацию вредительством.