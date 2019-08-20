Алтайский минобр объяснил, как и зачем школы края переводят на шестидневку

В каждой школе края педагогический коллектив и родители совместно могут решить, будут дети учиться пять или шесть дней в неделю. Необходимость в шестидневке возникла в связи с введением в этом учебном году новых обязательных предметов. Об этом рассказал на пресс-конференции министр образования региона Максим Костенко.

Алтайский министр образования объяснил, как и зачем школы края переводят на шестидневку.

Новые предметы

В школьной программе учебного года 2019−2020 появятся новые предметы: «Родной язык» в начальной школе, «Родная литература» в средней и старшей школах и второй иностранный язык. Оценки по последнему предмету в этом году должны стоять в аттестатах государственного образца об окончании 9 классов. В связи с этим все восьмиклассники Алтайского края в прошлом году начали изучать второй иностранный.

Есть возможность изучать язык с пятого класса по девятый, некоторые школы начинают с седьмого класса, другие начали с восьмого и девятого.

Русский язык как родной по ФГОС должны преподавать 0,5 часа в неделю. В части школ проводят уроки один раз в две недели, в других напротив — «сконцентрировали» изучение родного языка, и проходят весь курс за полгода.

Зачем нужен еще один русский

Родной язык и родную литературу ввели для «реализации права учащихся на изучение родного языка из состава языков Российской Федерации». Этот вопрос важен для больших национальных республик, в Алтайском крае будут преподавать русский.

По словам Максима Костенко, ставшие в прошлом году более жесткими критерии оценки знаний по русскому языку привели к тому, что школьники стали хуже сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Значит, качество знаний по этому предмету надо повышать.

Гимназия № 42. Школа. Анна Зайкова

С точки зрения погружения в родную культуру такой «дополнительный русский» — несомненный плюс. Минус — если он станет и дополнительной нагрузкой на учеников. Поэтому всем директорам и учителям-предметникам Минобр разъясняет возможности пяти- и шестидневной недели.

Выбор родителей и учителей

Каждая образовательная организация сама решает, как в случае введения новых предметов распределить учебную нагрузку. Единственное требование — не выходить за рамки санитарно-эпидемиологических норм по предельному количеству часов.

Нормы свои для каждой возрастной группы школьников. Максимум 34 часа занятий в пятидневную неделю. Если предмет «не вписывается» в эти часы, то школа может принять решение учиться в субботу. Одна и та же школа может учиться и по пять и по шесть дней в неделю в разных классах.

Не все родители довольны тем, что школы переходят на шестидневку. По их мнению, так нарушается конституционное право детей на отдых. Субботний день ребята могли бы посвятить хобби и посещению кружков.

«Педколлектив должен посоветоваться с родителями, переходить ли на шестидневную неделю или сократить какие-то предметы из числа внеурочных, чтобы ввести, например, обязательный второй иняз», — говорит Максим Костенко.

На сегодняшний день 52% школ в Алтайском крае учатся по пятидневной системе. В этом году, по словам министра, принципиально ничего не изменится.