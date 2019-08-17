В минобре опровергли информацию о закрытии 17 школ в Алтайском крае

В Министерстве образования и науки Алтайского края опровергли данные информационного агентства Regnum о том, что за год работы Томенко губернатором в регионе перестали работать 17 школ. В ведомстве заявляют, что за последние годы в крае не закрыли ни одной школы.

В Минобре отмечают, что в 2018—2019 учебном году школы в Алтайском крае не сокращались. Однако в связи со снижением количества школьников (ниже 10 человек на школу) некоторые из них приобрели статус филиалов.

«В крае создаются муниципальные образовательные комплексы на базе конкурентоспособных школ. В 2019—2020 будут работать 1097 школ, из них 414 филиалов, в прошлом учебном году — 403 школы в статусе филиала», — заявили в Минобре.

Там также добавили, что в целом до 2025 года в Алтайском крае планируют построить 34 новых школы и 42 пристройки к действующим образовательным учреждениям.

Ранее altapress.ru писал, что, возможно, в издании не учли процессы оптимизации образования, которые проходят в сельской местности. В интервью altapress.ru в мае этого года министр образования Максим Костенко отмечал: «Когда возникает вопрос оптимизации, главное — коммуникации, договоренности власти и сельчан. С людьми нужно говорить и убеждать их в целесообразности преобразований. Согласие всех на закрытие школы или образование филиала обязательно. Не надо людей через колено ломать».