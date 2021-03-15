В барнаульской школе не подтвердилось массовое отравление, министру пришлось извиниться

В школе № 128 Барнаула 15 марта возобновились занятия, сообщили в правительстве Алтайского края. На аппаратном совещании чиновники вновь вернулись к обсуждению произошедшего инцидента с заболеванием школьников.

Зампред Игорь Степаненко доложил губернатору Виктору Томенко, что ситуация в школе «не связана с пищевым отравлением, причиной симптомов является кишечная инфекцией предположительно вирусной этиологии».

Еще раз инцидент рассмотрят на заседании краевой комиссии с Роспотребнадзором.

По словам министра образования Максима Костенко, 15 марта школа полностью вернулась к учебному процессу. Занятия останавливали с 12 марта на 2 дня по предписанию Роспотребнадзора для профилактических мероприятий.

«Очень сожалеем, что из-за неподтверждённой информации была дестабилизирована работа школы и создалось напряжение в родительской общественности. Вместе с администрацией Барнаула ведем разъяснительную работу», — заявил Максим Костенко.

Максим Костенко. Анна Зайкова , altapress.ru

Всего 11 марта в школе отсутствовало по разным причинам 150 человек. Этот показатель не превышает численности отсутствующих по заболеваниям ОРВИ, по заявлениям родителей и так далее.

С 9 по 11 марта было 19 случаев обращения в службу скорой помощи учащихся школы:

4 случая в связи с травмой,

9 — функциональное расстройство ЖКТ,

4 — ОРВИ,

1 — гастроэнтерит,

1 — эпилепсия.

В медицинский кабинет за это же время обратились 12 детей: 10 — с ОРВИ и двое с функциональным расстройством ЖКТ.

Как только стало известно об инциденте и возникли предположения о пищевом отравлении, в Барнаул экстренно прилетела заместитель министра просвещения России Екатерина Толстикова. Она провела онлайн-встречу с родителями учеников.