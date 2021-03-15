В барнаульской школе не подтвердилось массовое отравление, министру пришлось извиниться

Зампред Игорь Степаненко доложил губернатору Виктору Томенко, что ситуация в школе «не связана с пищевым отравлением, причиной симптомов является кишечная инфекцией предположительно вирусной этиологии».
Еще раз инцидент рассмотрят на заседании краевой комиссии с Роспотребнадзором.
По словам министра образования Максима Костенко, 15 марта школа полностью вернулась к учебному процессу. Занятия останавливали с 12 марта на 2 дня по предписанию Роспотребнадзора для профилактических мероприятий.
«Очень сожалеем, что из-за неподтверждённой информации была дестабилизирована работа школы и создалось напряжение в родительской общественности. Вместе с администрацией Барнаула ведем разъяснительную работу», — заявил Максим Костенко.
Всего 11 марта в школе отсутствовало по разным причинам 150 человек. Этот показатель не превышает численности отсутствующих по заболеваниям ОРВИ, по заявлениям родителей и так далее.
С 9 по 11 марта было 19 случаев обращения в службу скорой помощи учащихся школы:
- 4 случая в связи с травмой,
- 9 — функциональное расстройство ЖКТ,
- 4 — ОРВИ,
- 1 — гастроэнтерит,
- 1 — эпилепсия.
В медицинский кабинет за это же время обратились 12 детей: 10 — с ОРВИ и двое с функциональным расстройством ЖКТ.
Как только стало известно об инциденте и возникли предположения о пищевом отравлении, в Барнаул экстренно прилетела заместитель министра просвещения России Екатерина Толстикова. Она провела онлайн-встречу с родителями учеников.