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Образование

В Госдуме предложили перенести начало учебного года на другой месяц

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил министру просвещения России Сергею Кравцову предложение о переносе начала учебного года на 1 октября, сообщает РИА Новости.

День знаний в Барнауле. Школа №55.
День знаний в Барнауле. Школа №55.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Парламентарий предлагает перенести начало учебного года на месяц в учреждениях дошкольного, начального, основного и среднего специального образования в связи с ежедневной регистрацией порядка 5 тыс. новых случаев заражений коронавирусом в России.

По мнению депутата, это позволит отложить резкий рост числа социальных контактов и предотвратит возможность новой вспышки заболевания.

День знаний в Барнауле. Школа №55.
День знаний в Барнауле. Школа № 55.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Депутат считает, что за счет этого у детей и родителей появится больше времени на тестирование и не возникнет ситуация резкого роста нагрузки на медицинскую инфраструктуру, пишет Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что занятия в российских школах и вузах начнутся 1 сентября в очном формате с соблюдением всех мер предосторожности. Наличие медицинских масок будет обязательным.

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 до 1 января 2021 года массовые мероприятия в школах проводиться не будут, сообщал ранее министр просвещения Сергей Кравцов.

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