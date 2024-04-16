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Образование

В Госдуме предложили вернуть продленку в школах из-за гаджетов

В Госдуме предложили вернуть продленку во все школы. Об этом сообщает Lenta.ru.

Дети. Школа.
Дети. Школа.
pixabay.com.

Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов предложил вернуть продленку во все школы.

Он отметил, что в школе дети смогут больше развиваться и формировать базу активности. При этом родители смогут налаживать карьеру и обеспечивать детей.

Чернышов заявил, что современные школьники посвящают смартфонам 4,5-5 часов в день. По его словам, это мешает развитию мышления и негативно сказывается на психологическом состоянии детей.

Кроме того, каждый год родители отдают все больше денег за внеучебную деятельность.

Ранее сообщалось, что в российскую школьную программу по физкультуре добавят гольф.

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