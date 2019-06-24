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Образование

В Госдуме прокомментировали сообщения о сокращении бюджетных мест в вузах

В России не будут сокращать количество бюджетных мест в вузах, сообщил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, опровергнув ранее поступившую в СМИ информацию.

Обучение.
Обучение.
СС0

Ранее «Известия» сообщали, что к 2024 году планируется на 17% сократить количество бюджетных мест в российских вузах.

«На самом деле, количество бюджетных мест не сократится», — написал Никонов на своей странице в Facebook.

Он добавил, что по закону «Об образовании» на 10 тысяч россиян в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в высших учебных заведениях.

По словам Никонова сейчас демографическая ситуация в стране меняется — выросло количество выпускников школ, поэтому наоборот, нужно увеличить лимит бесплатных мест в институтах и университетах, пишет ura.ru. «Что и будет сделано», — пообещал глава комитета Госдумы по образованию и науке. «России нужно больше образованных людей, а не меньше», — добавил Никонов.

По данным правительства РФ, сейчас в российских высших учебных заведениях 518 тысяч 400 бюджетных мест, уточняет НСН.

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