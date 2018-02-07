В алтайском минобре рассказали, сколько первоклашек записали в школы по новой системе

1 февраля в Алтайском крае началась запись будущих первоклассников в школы. За неделю документы подали почти 7 тысяч человек, сообщили altapress.ru в пресс-службе министерства образования региона.
По данным ведомства, из 6 963 человек, которые подали документы, — 3 625 жителей Барнаула. Из них через интернет записались 2 636 человек. В целом по краю записью через электронный портал воспользовались почти 4 тысячи человек.
В министерстве также рассказали, что сбоев в работе портала не было. Школы стараются оперативно реагировать на поступающие заявления, и принимают детей в учебное заведение меньше чем за 7 дней.
Напомним, в 2017 году в крае заработала новая система записи детей в школы. Теперь, чтобы не стоять в длинных ночных очередях, родители могут подать заявления через портал eso.edu22.info.
Ранее altapress.ru писал, как правильно воспользоваться порталом и подать заявление в первый класс.
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