Барнаульские власти пообещали, что электронная запись в школы будет работать без сбоев

Электронная система записи детей в школы во время приемной кампании в первые классы будет работать без сбоев. Она может выдержать 10 тысяч обращений в секунду, а будущих первоклассников в Барнауле всего около 9 тысяч, рассказала председатель комитета по образованию Барнаула Наталья Полосина.
Прием заявлений в первые классы начнется 1 февраля в 8 утра для тех, кто собирается поступать в школу по прописке. Подать заявление можно в электронном виде на специальном портале вшколу.дети или лично принести документы в школу. Очередность будет соблюдаться по времени подачи заявления, независимо от того, нажали вы кнопку на домашнем компьютере или принесли документы в школу, отмечает Полосина.
Распределение детей по классам начнется только в августе, когда сформируют списки.
С 1 февраля по 30 июня будут принимать заявления от тех, кто прикреплен к школам по прописке. С 1 июля по 5 сентября будет набор на оставшиеся места, независимо от гражданства и прописки.
В прошлом году чтобы устроить детей в лицей №121 по месту жительства, жильцы новостроек (кварталы 2008, 2007, 2011, "Янтарный" и другие близлежащие) стояли в очередях. Многие приходили накануне вечером, чтобы к утру подать документы. Новая система записи призвана решить эти проблемы.
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