В краевом правительстве одобрили кандидатуры на должность ректора алтайского политеха

Всех претендентов одобрили в краевом правительстве и Совете ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай, а также в Ученом совете вуза.
В СМИ отметили, что Совет ректоров возглавляет сам Марков. Однако на короткий период он взял «самоотвод», то есть документы от кандидатов рассматривали без его участия.
Материалы уже представили в аттестационную комиссию Минобразования РФ. После личной встречи с претендентами на должность ректора в федеральном ведомстве согласуют окончательный список кандидатов, которые смогут начать предвыборную гонку.
Дата конференции по выборам ректора пока неизвестна. Предполагают, что она пройдет в декабре 2022.
В самом АлтГТУ уверены, что должность займет Марков.