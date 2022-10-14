В краевом правительстве одобрили кандидатуры на должность ректора алтайского политеха

Три кандидата претендуют на кресло ректора АлтГТУ — это действующий руководитель Андрей Марков, директор института экономики и управления АлтГТУ Ирина Сычевая и начальник научного управления вуза Елена Ананьева, сообщает amic.ru.

Всех претендентов одобрили в краевом правительстве и Совете ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай, а также в Ученом совете вуза.

В СМИ отметили, что Совет ректоров возглавляет сам Марков. Однако на короткий период он взял «самоотвод», то есть документы от кандидатов рассматривали без его участия.

Ректор АлтГТУ Андрей Марков. Фото: Анна Зайкова

Материалы уже представили в аттестационную комиссию Минобразования РФ. После личной встречи с претендентами на должность ректора в федеральном ведомстве согласуют окончательный список кандидатов, которые смогут начать предвыборную гонку.

Дата конференции по выборам ректора пока неизвестна. Предполагают, что она пройдет в декабре 2022.

В самом АлтГТУ уверены, что должность займет Марков.