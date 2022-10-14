14 октября
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Образование

В краевом правительстве одобрили кандидатуры на должность ректора алтайского политеха

Три кандидата претендуют на кресло ректора АлтГТУ — это действующий руководитель Андрей Марков, директор института экономики и управления АлтГТУ Ирина Сычевая и начальник научного управления вуза Елена Ананьева, сообщает amic.ru.

Иван Ползунов.
Иван Ползунов.
Иван Фомин.

Всех претендентов одобрили в краевом правительстве и Совете ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай, а также в Ученом совете вуза.

В СМИ отметили, что Совет ректоров возглавляет сам Марков. Однако на короткий период он взял «самоотвод», то есть документы от кандидатов рассматривали без его участия.

Ректор АлтГТУ Андрей Марков.
Ректор АлтГТУ Андрей Марков.
Фото: Анна Зайкова

Материалы уже представили в аттестационную комиссию Минобразования РФ. После личной встречи с претендентами на должность ректора в федеральном ведомстве согласуют окончательный список кандидатов, которые смогут начать предвыборную гонку.

Дата конференции по выборам ректора пока неизвестна. Предполагают, что она пройдет в декабре 2022.

В самом АлтГТУ уверены, что должность займет Марков.

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