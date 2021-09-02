В Кремле заступились за школьника, который поправил Путина

В Кремле заступились за воркутинского школьника Никанора Толстых, который накануне поправил оговорку президента РФ Владимира Путина во время открытого урока в детском центре «Океан» во Владивостоке.

В Кремле не согласны с директором школы, которая назвала поведение Никанора «наглостью», указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Надеемся, ребенок не подвергнется критике», — цитирует РИА «Новости» Пескова.

Что произошло

На открытом уроке президент РФ Владимир Путин назвал проводимую Петром I войну со Швецией семилетней. Никанор заметил оговорку и поправил президента. «Не сочтите за мою как бы… В общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — сказал он.

В ответ Путин поблагодарил мальчика.

Директор школы № 35 Воркуты Юлия Рябцева, комментируя случившееся, предположила, что мальчик решился поправить президента из-за наглости, которая присуща молодым людям, пишет «Росбалт».

«Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом. А в молодости… Ну, наверное, какая-то определенная наглость», — сказала она и посоветовала школьнику быть скромнее.

«Мальчик у нас, конечно, звездный, хороший — это однозначно. Он занимает активную гражданскую позицию. Но скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича, но это мы начинаем понимать с годами», — объяснила директор.