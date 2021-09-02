Ученик сделал замечание Путину, директор школы назвала «звездного школьника» наглым

На его оговорку отреагировал Никанор Толстых, ученик школы № 35 Воркуты.
«Не сочтите за… В общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — сказал школьник.
Путин поблагодарил мальчика за поправку, пишет Lenta.ru.
Реакция директора школы из Воркуты последовала незамедлительно.
Ученик проявил таким образом наглость, заявила директор учебного заведения Юлия Рябцева, мягко отчитавшая школьника в комментарии изданию «Подъем».
«Наверное, это сочетание молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определенных результатов», — предположила директор.
По словам Рябцевой, ее возраст не позволяет так поступать в общении с президентом, а молодежи присуща наглость.
«Мальчик у нас, конечно, звездный, хороший — это однозначно. Он занимает активную гражданскую позицию. Но скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича, но это мы начинаем понимать с годами», — объяснила директор.