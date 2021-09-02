Ученик сделал замечание Путину, директор школы назвала «звездного школьника» наглым

1 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе общения со школьниками во Владивостоке назвал Северную войну, которую вел русский царь Петр I со Швецией, Семилетней войной.

На его оговорку отреагировал Никанор Толстых, ученик школы № 35 Воркуты.

«Не сочтите за… В общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — сказал школьник.

Путин поблагодарил мальчика за поправку, пишет Lenta.ru.

Реакция директора школы из Воркуты последовала незамедлительно.

Ученик проявил таким образом наглость, заявила директор учебного заведения Юлия Рябцева, мягко отчитавшая школьника в комментарии изданию «Подъем».

«Наверное, это сочетание молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определенных результатов», — предположила директор.

По словам Рябцевой, ее возраст не позволяет так поступать в общении с президентом, а молодежи присуща наглость.