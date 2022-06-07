7 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Образование

В Крыму подготовили словарь по замещению англицизмов «Говори по-русски»

В Крыму подготовили словарь по замещению слов из английского языка. Издание называется «Говори по-русски», и в него вошли более 100 русских вариантов, рассказал РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Школа. Учеба.
Школа. Учеба.
СС0.

Недавно Константинов заявил, что в республике разработали словарь по замене англицизмов. Он считает, что обязательное изучение английского языка в школах — нецелесообразно. По его мнению, больше времени нужно уделять родному языку.

Вот какие замены появились в словаре: апгрейд — обновление, улучшение; батл — соревнование; блокбастер — успешный фильм; букинг — бронирование; гламур — роскошь, шик; кеш — наличные деньги; клининг — уборка; юзер — пользователь.

Ранее о новых правилах написания слова «Бог» рассказали в Минпросвещения.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость