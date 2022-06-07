В Крыму подготовили словарь по замещению англицизмов «Говори по-русски»

Недавно Константинов заявил, что в республике разработали словарь по замене англицизмов. Он считает, что обязательное изучение английского языка в школах — нецелесообразно. По его мнению, больше времени нужно уделять родному языку.
Вот какие замены появились в словаре: апгрейд — обновление, улучшение; батл — соревнование; блокбастер — успешный фильм; букинг — бронирование; гламур — роскошь, шик; кеш — наличные деньги; клининг — уборка; юзер — пользователь.
Ранее о новых правилах написания слова «Бог» рассказали в Минпросвещения.