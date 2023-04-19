В Минобрнауке рассказали о новой системе высшего образования

В новой российской системе высшее образование разделят на три ступени — базовое, специализированное и аспирантура, сообщают РИА Новости.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков презентовал новую систему на расширенном заседании Российского союза ректоров в МГУ.

Базовое (основное) высшее образование будет длиться от четырех до шести лет. Эта ступень будет соответствовать бакалавриату или специалитету.

Кроме того, этот уровень обеспечит междисциплинарный, практико-ориентированный подход к подготовке кадров.

Специализированное высшее образование сроком от одного до двух лет обеспечит углубленную подготовку кадров и доступ к нему будет открыт только для тех, кто закончил базовое высшее образование.

Аспирантуру выделят в отдельный уровень образования, она станет уровнем профессионального образования, направленным на подготовку научных кадров.

Поступить в аспирантуру смогут те, кто окончил базовое высшее образование со сроком обучения не менее пяти лет или специализированное высшее образование.

Ранее в Минобрнауки рассказали, как будут преподавать историю по новой концепции.