В МТС заявили, что базовая станция на крыше барнаульской школы установлена законно

Пресс-служба сотового оператора МТС опровергла заявление представителя краевого Роспотребнадзора о том, что базовую станцию сотового оператора на крыше барнаульской гимназии № 40 установили с нарушениями.

Ранее замдиректора управления Роспортребнадзора по Алтайскому краю Наталья Борисюк заявила, что ведомство не выдавало школе заключение о соответствии базовой станции санитарным нормам. «Поэтом базовая станция в настоящее время установлена с нарушением законодательства», — сказала Борисюк.

Однако в МТС не согласились с трактовкой закона Роспотребнадзором. В комментарии «Банкфаксу» представители оператора заявили, что оборудование на крыше гимназии № 40 размещено на основании договора аренды, заключенного с учебным заведением. Документы оформлены в соответствии со всеми установленными законодательством требованиями. Также у компании есть положительное заключение экспертного комитета по образованию Барнаула, в котором говорится, что «размещение оборудования связи не повлияет на ухудшение прав детей в рамках предусмотренных законом требований».

Также в компании заявили, что заключение о соответствии базовой станции санитарным нормам от Роспотребнадзора требуется только на эксплуатацию оборудования, но не на его установку. Пока же станция на крыше школы не запущена.

При этом МТС уже получило положительное заключение от экспертной лаборатории по проекту базовой станции на крыше школы. Таким образом, у Роспотребнадзора отсутствуют основания для отказа в выдаче разрешения на эксплуатацию, заявили в МТС.

Поэтому нарушений законодательства при размещении оборудования на крыше гимназии № 40 со стороны МТС нет, говорят представители оператора.

Ранее altapress.ru сообщал, что родители школьников барнаульской гимназии № 40 напуганы тем, что на крышу учебного заведения поставили базовую станцию сотового оператора МТС. Они начали собирать подписи под требованием убрать вышку. Барнаульцы полагают, что излучение от оборудования может негативно повлиять на здоровье детей. Директор школы Александр Осиевский, представители МТС и Алтайкомсвязи заявили, что поводов для беспокойства нет, так как излучение от базовых станций не превышает установленных норм и безвредно для здоровья.