9 августа
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Образование

В новых учебниках по истории России полностью переписали несколько последних десятилетий

Помощник президента РФ Мединский сообщил, что в новых учебниках истории, которые появятся в школах с 1 сентября, полностью переписали разделы с 70-х по 2000-е, передает "Газета.ру".

Образование. Учебники.
Образование. Учебники.
открытые источники (CC0)

Так, в новом учебном пособии западные санкции назовут "беспрецедентными", Михаила Горбачева - "виновником в развале СССР", а США - "спонсорами откровенной русофобии".

Для старшеклассников это будет единый госучебник по истории - первый подобный после распада Советского Союза, отмечает Мединский.

Помимо переписанных четырех десятилетий, в учебник добавили события последних девяти лет - от присоединения Крыма до СВО. Новые главы написали меньше, чем за четыре месяца, в с апреля по июль этого года.

Стоить учебник будет 849 рублей.

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