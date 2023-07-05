В Новосибирске десяткам выпускников вуза вручили недействительные дипломы

Одна из бывших студенток НГУ сообщила, что ее документы не приняли в магистратуре в Санкт-Петербурге.
Оказалось, в дипломе нет регистрационного номера - знака подлинности, без которого документ считают недействительным.
В такой ситуации девушка оказалась не одна - ошибка была у всей группы.
Руководство вуза объяснило, что пропустили номер при печати и не заметили.
Сейчас сотрудники НГУ собирают списки выпускников с ошибкой в документе и обещают переделать его в ближайшее время.
Непригодный диплом нужно будет вернуть, а на исправление у сотрудников уйдет всего день, обещают в вузе.
Похожая ситуация уже была в Новосибирске в этом году. Сотня выпускников лицея информационных технологий оказались с неправильными документами на руках.
В дипломах вместо "информационных" было написано "информационнАх". Из-за этого нескольким абитуриентам отказали в поступлении.
Ранее стало известно, что будет с барнаульскими первоклассниками, которым не хватило мест в школах.