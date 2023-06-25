Праздник выпускников "Алые паруса" прошел в Санкт-Петербурге. Фото

Кульминацией вечера стал проход брига "Россия" по Неве с алыми парусами, который уже в пятый раз проводил школьников во взрослую жизнь.

Перед шествием брига на Дворцовой площади, в историческом центре города, состоялся праздничный концерт. В этом году на него пригласили примерно 60 тыс. выпускников Петербурга и 10 тыс. выпускников из других регионов России.

При этом в Москве торжества по случаю окончания школы и общегородской выпускной в парке Горького перенесли на неделю из-за режима контртеррористической операции в связи с мятежом ЧВК "Вагнер". Празднования пройдут 1 июля.

Ранее сообщалось, что мятеж Пригожина закончился. Altapress.ru разобрался, что известно на 25 июня.