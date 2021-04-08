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Образование

В ОНФ обеспокоены отменой льготы для ковидных добровольцев-медиков

Общероссийский народный фронт (ОНФ) на ближайшем форуме с участием президента поднимет вопрос о том, что волонтеры-медики, работавшие в ковидных красных зонах, лишились возможности на льготное поступление в вузы. Хотя им изначально это обещали.

Ледяная надпись «Спасибо врачам» в центре Барнаула.
Ледяная надпись «Спасибо врачам» в центре Барнаула.
Анна Зайкова/altapress.ru.

В ОНФ пояснили, что сообщения об этом появились в социальных сетях, а затем подтвердились. Действительно некоторые медицинские вузы отказались от начисления дополнительных баллов абитуриентам, работавшим в «красных зонах» говидных госпиталей.

В прошлом году волонтеры COVID-19 получали до 30 дополнительных баллов при зачислении в ординатуру. Сейчас они лишены такой возможности.

В ОНФ подчеркивают, что не согласны с отменой заслуженной льготы и поднимут этот вопрос на встрече с президентом.

Заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич подчеркнул, что «пандемия еще не закончилась, и пока будет существовать необходимость в привлечении добровольцев, должны сохраняться и преференции».

«Мы подготовим запросы в Минздрав России и другие ведомства, если будет нужно, чтобы решение вопроса не затягивалось и все необходимые процедуры были завершены до начала работы приемных комиссий», — отметил он.

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