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Образование

В России ЕГЭ на 400 баллов сдала одна выпускница

Результаты ЕГЭ в этом году не провалились, они сопоставимы с прошлогодними, сообщает ТАСС.

ЕГЭ.
ЕГЭ.
obrnadzor.gov.ru

Единый госэкзамен на 400 баллов сдал в 2021 году один участник, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Это Алика Осадчая, выпускница ЧОУ «Лицей КЭО» Ростова-на-Дону. Она набрала максимальное количество баллов, сдав экзамены по русскому языку, истории, обществознанию и английскому языку. На 300 баллов экзамены в этом году сдали 16 человек, на 200 баллов — 409 участников, пишет bfm.ru.

Более 900 человек удалены с ЕГЭ в 2021 году за различные нарушения.

А выпускники Дагестана, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников получат по 100 тыс. рублей.

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