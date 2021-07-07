В России ЕГЭ на 400 баллов сдала одна выпускница

Результаты ЕГЭ в этом году не провалились, они сопоставимы с прошлогодними, сообщает ТАСС .

Единый госэкзамен на 400 баллов сдал в 2021 году один участник, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Это Алика Осадчая, выпускница ЧОУ «Лицей КЭО» Ростова-на-Дону. Она набрала максимальное количество баллов, сдав экзамены по русскому языку, истории, обществознанию и английскому языку. На 300 баллов экзамены в этом году сдали 16 человек, на 200 баллов — 409 участников, пишет bfm.ru.

Более 900 человек удалены с ЕГЭ в 2021 году за различные нарушения.

А выпускники Дагестана, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников получат по 100 тыс. рублей.