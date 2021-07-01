1 июля
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Образование

Выпускники-стобалльники получат по 100 тысяч рублей в Дагестане

Выпускники Дагестана, сдавшие ЕГЭ на сто баллов, и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников получат по сто тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

ЕГЭ.
ЕГЭ.
obrnadzor.gov.ru

О крупных премиях выпускников уведомил глава региона Сергей Меликов.

«Нами уже принято решение учредить специальные премии для ребят, которые своим трудом и талантом добиваются замечательных результатов, а также для их наставников. В частности, по 100 тысяч рублей получат призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Премию в размере 100 тысяч рублей получат и выпускники, сдавшие ЕГЭ на сто баллов», — рассказал Меликов.

По данным пресс-службы правительства Дагестана, на конец июня более 40 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов.

Премии также получат победители заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, а также подготовившим их преподавателям. Им выдадут по 150 тысяч рублей.

Выплаты будут осуществляться за счет средств республиканского бюджета.

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