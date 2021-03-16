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16 марта
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Образование

В России могут изменить формат итоговой аттестации в школах

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев прокомментировал возможность изменения формата итоговой аттестации в школах, сообщает ТК «Звезда».

ЕГЭ в условиях пандемии.
ЕГЭ в условиях пандемии.
пресс-служба министерства образования по Алтайскому краю

Музаев отметил, что соответствующий вопрос можно будет поднять после проведения ЕГЭ в 2021 году.

«В случае, если количество школьников, сдающих экзамен только для того, чтобы получить аттестат, останется таким же, то стоит задуматься об изменении формата», — процитировал телеканал министра.

По данным ведомства, примерно 70 тысяч выпускников желают просто получить аттестат и не планируют поступать в высшие учебные заведения.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что в 2021 году государственные выпускные экзамены (ГВЭ) пройдут с 24 по 28 мая. Выпускники будут сдавать экзамены, основанные на заданиях ЕГЭ.

В ведомстве также приняли решение ввести в июле дополнительную неделю ЕГЭ для школьников, которые не смогут сдать экзамен из-за пандемии.

Ранее в России вновь упростили сдачу ЕГЭ для выпускников.

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