В России могут изменить формат итоговой аттестации в школах

Музаев отметил, что соответствующий вопрос можно будет поднять после проведения ЕГЭ в 2021 году.

«В случае, если количество школьников, сдающих экзамен только для того, чтобы получить аттестат, останется таким же, то стоит задуматься об изменении формата», — процитировал телеканал министра.

По данным ведомства, примерно 70 тысяч выпускников желают просто получить аттестат и не планируют поступать в высшие учебные заведения.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что в 2021 году государственные выпускные экзамены (ГВЭ) пройдут с 24 по 28 мая. Выпускники будут сдавать экзамены, основанные на заданиях ЕГЭ.

В ведомстве также приняли решение ввести в июле дополнительную неделю ЕГЭ для школьников, которые не смогут сдать экзамен из-за пандемии.

Ранее в России вновь упростили сдачу ЕГЭ для выпускников.