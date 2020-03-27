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Образование

В России переносят сроки сдачи ЕГЭ

Министерство просвещения РФ в связи с распространением коронавируса переносит сроки проведения единого государственного экзамена. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Барнаульская гимназия №42.
Барнаульская гимназия №42.
Георгий Зайков.

По новому плану проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена для учащихся девятых классов (ОГЭ) — с 9 июня.

Ранее начало основного этапа ЕГЭ было назначено на 25 мая. Досрочный этап должен был состояться в период с 20 марта по 13 апреля, дополнительный — с 4 по 22 сентября. Начало основного этапа сдачи ОГЭ было назначено на 22 мая.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предлагал провести основной этап ЕГЭ-2020 дистанционно. Депутат заявил, что все необходимые для сдачи ЕГЭ материалы могут вполне быть загружены на онлайн-платформу, как это сделано в вузах с дистанционным обучением.

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