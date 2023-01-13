В российских школах детей будут учить играть в лапту

Курс по игре в лапту разработали для всех классов. Его реализуют как внеурочную деятельности по физкультуре.
Всего разработали десять модулей для учеников. Ученикам предлагают курсы по плаванью, футболу, хоккей, рэгби, самбо, дзюдо, шахматам, сообщили в минпросвещения.
В 2022 году подготовили еще семь дополнительных модулей: бадминтон, фитнес-аэробика, подвижные шахматы, триатлон, флорбол, легкая атлетика и другие.
Ранее минпросвещения утвердило единую федеральную программу дошкольного образования.
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