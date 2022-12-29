Минпросвещения утвердило единую федеральную программу дошкольного образования.

Соответствующий приказ опубликовали на сайте правовой информации.
Дошкольная программа позволит «создать единое федеральное образовательное пространство», говорится в приказе.
В России хотят установить единые объем и содержание дошкольного образования.
«Целью федеральной программы является разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей», — цитирует ТАСС.
Ранее школы получили более 50 новых автобусов в сибирском регионе.
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