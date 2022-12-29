29 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Образование

Минпросвещения утвердило единую федеральную программу дошкольного образования

Минпросвещения утвердило единую федеральную программу дошкольного образования.

Школа.
Школа.
Открытые источники в интернете.

Соответствующий приказ опубликовали на сайте правовой информации.

Дошкольная программа позволит «создать единое федеральное образовательное пространство», говорится в приказе.

В России хотят установить единые объем и содержание дошкольного образования.

«Целью федеральной программы является разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей», — цитирует ТАСС.

Ранее школы получили более 50 новых автобусов в сибирском регионе.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость