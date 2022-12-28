В сибирском регионе школы получили более 50 новых автобусов

Сельские и городские школы в Омской области получили ключи от 56 новых автобусов, сообщается в пресс-службе правительства региона, пишет « Интерфакс ».

В сообщении отмечают, что торжественная церемония передачи новой партии транспорта прошла 27 декабря.

По четыре автобуса передали муниципалитетам Исилькульского и Тевризского районов, по три — Колосовскому, Крутинскому, Любинскому, Муромцевскому, Называевскому, Тарскому и Тюкалинскому районам. По два или одному автобусу направили в еще несколько районов.

Деньги на закупку школьного транспорта были выделены из федерального бюджета. Сумма госконтрактов на их поставку превысила 171 млн рублей.

«Мы в области подвозим более 14 тыс. ребят в школы из отдаленных сел и деревень. При наличии школьного транспорта у них появляется возможность приехать и в музей, и на спортивные мероприятия, на любые культурные события», — цитирует пресс служба губернатора Александра Буркова.

Также, по его словам, за пять лет регион в общей сложности приобрел для системы образования 418 школьных автобусов, чем обновил автопарк более чем на 70%.

В пресс-службе отмечают, что обновление школьного автопарка в регионе продолжат. В следующем году планируют поставить еще 46 машин.

Ранее в алтайском селе после капитального ремонта открылась школа.