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Образование
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В российских школах появятся новые должности

Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что в России вводят Национальную систему учительского роста. Теперь педагоги будут получать квалификацию «старшего» и «ведущего» учителей. Васильева отметила, что эту систему создают по поручению Владимира Путина, пишет Ura.ru.

Школа.
Школа.
Открытые источники в интернете.

«Старшими» будут педагоги, которые проработали в школе не менее пяти лет и имеющие первую или высшую категорию. Получив такую должность, учитель будет разрабатывать для учеников индивидуальные образовательные программы.

«Ведущими» станут наставники молодых педагогов, их должностная обязанность — помочь освоиться новичкам на рабочем месте, пишет «Российская газета».

Это не ноу-хау. Нам надо возвращать методические объединения внутри школ, восстанавливать связи между старшим поколением и поколением учителей, которые сегодня приходят на смену. Поэтому мы очень хотим вернуть потерянное наставничество в школу, — отметила министр просвещения.

Напомним, недавно стало известно, что средняя заработная плата учителя в Москве за 11 месяцев 2018 года составила 107,6 тысяч рублей. Для сравнения, по данным Алтайкрайстата, средняя заработная плата в Алтайском крае в образовании за 10 месяцев 2018 года оказалась 16 193 рубля. Это в 6,6 раз меньше, чем у московских учителей.

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