108 тысяч рублей зарабатывают учителя в Москве. Это в 6,6 раз больше, чем на Алтае

Средняя заработная плата учителя в Москве за 11 месяцев 2018 года составила 107,6 тысяч рублей, пишет ТАСС со ссылкой на данные руководителя столичного департамента образования Исаак Калина.

По словам чиновника, раньше учителя в столице жаловались на низкие доходы, сегодня же с этим сталкиваются все реже и московскому департаменту образования не стыдно показывать эти цифры.

Год назад средняя заработная плата учителей в Москве была 85,9 тысячи рублей, а в 2016-м — 77,6 тысячи рублей.

Для сравнения, по данным Алтайкрайстата, средняя заработная плата в нашем регионе в образовании за 10 месяцев 2018 года оказалась 16 193 рубля. Это в 6,6 раз меньше, чем у московских учителей. Однако за октябрь этого года в крае показатель уже значительно выше — 21 510 рублей. И надо учесть, что в Москве, судя по тексту ТАСС, привели данные только по учителям, а в крайстате — по всем работникам образовательной сферы.