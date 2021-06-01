В российской школе нейросеть будет «ловить» нетипичное поведение учеников

В одной из школ Московской области уже в этом году будет внедрена система безопасности, основанная на использовании нейросетей, сообщают «Ведомости» . Умные камеры смогут распознать опасную ситуацию и предупредить о ней учителей.

Система контроля, которую запустят в подмосковной школе в 2021 году в пилотном режиме, будет следить за безопасностью, контролировать состояние инфраструктуры школы, обеспечение детей питанием и оказание им медицинской помощи.

Система разработана российской IT-компаний «АИС Город», она основана на использовании искусственных нейросетей — компьютерных программ, работающий по принципу мозга.

В систему входят умные камеры, способные распознать нетипичное поведение ребенка или опасную ситуацию, такую как бег по коридору или катание по перилам.

«Если поведение ученика представляет угрозу ему или окружающим, в систему поступает сигнал, уведомляющий учителя и других ответственных сотрудников школы», — рассказал замдиректора компании «АИС Город» Валерий Кандаулов.

Психоэмоциональное состояние ребенка определяется так. Система сравнивает заложенные в нее эмоции, анализируя все сопутствующие факторы: от оценок на уроках до поведения. В какой именно школе проведут этот эксперимент, издание не сообщает.