В Сибири студенты президентской академии попросили защиты у президента

В Новосибирске 96 студентов призвали президента вмешаться в ситуацию, сложившуюся в вузе после прихода нового руководителя.

Авторы обращения считают произволом начавшиеся действия по оптимизации: «Увольнение ряда квалифицированных специалистов, создание новых неработающих структурных подразделений, нестабильность учебного процесса».

«Студенты высказывают сомнения в том, что в сложившейся ситуации они смогут получить высшее образование в президентской академии», — отметили в обращении.

По словам активистов, руководство не рассматривает просьбы и жалобы, а контакты со студентами свели до минимума.

Путина призвали обратить внимание на «разрушающую вуз некомпетентность». Студенты подчеркнули, что они желают обучаться «в благоприятной спокойной обстановке, не боясь очередных плачевных перемен».

При этом, по словам студентов, надежд на изменение ситуации у них не осталось — после того, как московское руководство института поддержало курс на оптимизацию.

Ранее член Общественной палаты РФ Мария Бутина во время встречи со студентами новосибирского университета откровенно обсудила слова на буквы «Пэ» и «Нэ».