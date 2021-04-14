14 апреля 11°C
﻿
Жизнь

Бутина откровенно обсудила со студентами слова на буквы «Пэ» и «Нэ»

Протесты и Навальный — такие темы обсудила член Общественной палаты РФ Мария Бутина во время встречи со студентами Новосибирского государственного университета (НГУ), пишет «Тайга.инфо». Правда, сами темы закодировала буквами.

Мария Бутина.
Мария Бутина.
пресс-служба Общественной палаты РФ / oprf.ru

Встреча состоялась 13 апреля. Причем объявили о ней 12 апреля — в группе университетского Центра по внеучебной и воспитательной работе. После негативных отзывов запись запретили комментировать.

На встрече собралось примерно 50 студентов. У них сразу же спросили, есть ли среди них те, кого привели не по собственной воле. Таких не оказалось — одни хотели сфотографироваться, другие реально проявили интерес к общению.

За интересные вопросы Бутина пообещала подарить свою книгу «Тюремный дневник». При этом подчеркнула, что разговаривать можно на любую тему.

«В том числе, про тему на букву „Пэ“ — это протесты. На букву „Нэ“ — это Навальный. На темы, касающиеся Америки, тюрьмы, общественной палаты. Я вас призываю к открытому диалогу, жду острых вопросов, не буду затыкать рот цензурой и так далее. Мы с вами готовы беседовать хоть о чем. Есть самый смелый?» — обратилась общественница к притихшим студентам.

Мария Бутина записала видео из тюрьмы.
Мария Бутина записала видео из тюрьмы.
Кадр видео / vk.com/butina_maria

«Вам не кажется, что наш университет поступил неправильно, что таких людей, уголовников, пригласил? И другие сомнительные моменты в вашей биографии», — набрался смелости один из студентов, намекнув на арест в США.

Бутина попросила разъяснить выражение «сомнительные моменты». Молодой человек назвал «приключения в Америке» и получение должности «через сексуальные услуги».

«Российская Федерация не признает судимость США. Даже если бы я была российским уголовником, который отбыл наказание, я считаю, что человек имеет полное право на ресоциализацию. Заклеймить пожизненно человека, что он совершил проступок, было бы неправильно», — парировала она.

Отвечая на вторую часть вопроса Бутина подчеркнула, что в США ее назвали человеком, «который пытался получить должность в лоббистской организации в обмен на сексуальные услуги». При этом, отметила она, доказательств нет.

Другой студент поднял тему оппозиционера Алексея Навального. Он поинтересовался, почему когда Бутина говорит про Америку, то следует критика, а когда говорит про те же самые пороки в России, то такой критики нет.

«Я не идеализирую систему в России <…> Я далеко не стою в рядах кремлевских активистов. Вообще. На президентских выборах я не голосую за Владимира Владимировича Путина. Я считаю, что нужны реформы, но на моих акциях, я этим очень горжусь, не арестовали ни одного человека. Мы ни разу не выходили на несогласованные акции. Знаете почему?» — спросила общественница.

Ответ студенты нашли быстро: «Потому что их согласовывали». Это вызвало смех среди собравшихся. Бутина согласилась, что акции согласовывали, но «их переносили не в самый центр, тем не менее проводили».


Бутина рассказала студентам, что накануне посетила Навального в колонии. Ей напомнили, что заключенный просил позвать врача, на что ему ответили, что в американской тюрьме условия хуже. И даже в гостинице в алтайском селе Косиха условия хуже.

Свою эмоциональную реакцию она объяснила тем, что услышала от Навального обвинения в сексуальных отношениях с американскими сенаторами: «Меня 15 минут унижали перед толпой заключенных».

«У меня к вам предложение, почему бы вам коллективно не обратиться к адвокатам господина Навального с предложением опубликовать все его медицинские данные», — ответила Бутина студентам на вопрос, почему по официальной информации рядом с ним дежурят три бригады врачей, однако сам оппозиционер это отрицает.

Ранее Бутина пожаловалась на травлю после посещения «страдальца всея Руси господина Навального».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость