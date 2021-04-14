Бутина откровенно обсудила со студентами слова на буквы «Пэ» и «Нэ»

Протесты и Навальный — такие темы обсудила член Общественной палаты РФ Мария Бутина во время встречи со студентами Новосибирского государственного университета (НГУ), пишет « Тайга.инфо ». Правда, сами темы закодировала буквами.

Встреча состоялась 13 апреля. Причем объявили о ней 12 апреля — в группе университетского Центра по внеучебной и воспитательной работе. После негативных отзывов запись запретили комментировать.

На встрече собралось примерно 50 студентов. У них сразу же спросили, есть ли среди них те, кого привели не по собственной воле. Таких не оказалось — одни хотели сфотографироваться, другие реально проявили интерес к общению.

За интересные вопросы Бутина пообещала подарить свою книгу «Тюремный дневник». При этом подчеркнула, что разговаривать можно на любую тему.

«В том числе, про тему на букву „Пэ“ — это протесты. На букву „Нэ“ — это Навальный. На темы, касающиеся Америки, тюрьмы, общественной палаты. Я вас призываю к открытому диалогу, жду острых вопросов, не буду затыкать рот цензурой и так далее. Мы с вами готовы беседовать хоть о чем. Есть самый смелый?» — обратилась общественница к притихшим студентам.

Мария Бутина записала видео из тюрьмы. Кадр видео / vk.com/butina_maria

«Вам не кажется, что наш университет поступил неправильно, что таких людей, уголовников, пригласил? И другие сомнительные моменты в вашей биографии», — набрался смелости один из студентов, намекнув на арест в США.

Бутина попросила разъяснить выражение «сомнительные моменты». Молодой человек назвал «приключения в Америке» и получение должности «через сексуальные услуги».

«Российская Федерация не признает судимость США. Даже если бы я была российским уголовником, который отбыл наказание, я считаю, что человек имеет полное право на ресоциализацию. Заклеймить пожизненно человека, что он совершил проступок, было бы неправильно», — парировала она.

Отвечая на вторую часть вопроса Бутина подчеркнула, что в США ее назвали человеком, «который пытался получить должность в лоббистской организации в обмен на сексуальные услуги». При этом, отметила она, доказательств нет.

Другой студент поднял тему оппозиционера Алексея Навального. Он поинтересовался, почему когда Бутина говорит про Америку, то следует критика, а когда говорит про те же самые пороки в России, то такой критики нет.

«Я не идеализирую систему в России <…> Я далеко не стою в рядах кремлевских активистов. Вообще. На президентских выборах я не голосую за Владимира Владимировича Путина. Я считаю, что нужны реформы, но на моих акциях, я этим очень горжусь, не арестовали ни одного человека. Мы ни разу не выходили на несогласованные акции. Знаете почему?» — спросила общественница.

Ответ студенты нашли быстро: «Потому что их согласовывали». Это вызвало смех среди собравшихся. Бутина согласилась, что акции согласовывали, но «их переносили не в самый центр, тем не менее проводили».



Бутина рассказала студентам, что накануне посетила Навального в колонии. Ей напомнили, что заключенный просил позвать врача, на что ему ответили, что в американской тюрьме условия хуже. И даже в гостинице в алтайском селе Косиха условия хуже.

Свою эмоциональную реакцию она объяснила тем, что услышала от Навального обвинения в сексуальных отношениях с американскими сенаторами: «Меня 15 минут унижали перед толпой заключенных».

«У меня к вам предложение, почему бы вам коллективно не обратиться к адвокатам господина Навального с предложением опубликовать все его медицинские данные», — ответила Бутина студентам на вопрос, почему по официальной информации рядом с ним дежурят три бригады врачей, однако сам оппозиционер это отрицает.

Ранее Бутина пожаловалась на травлю после посещения «страдальца всея Руси господина Навального».