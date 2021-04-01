Вместо доктора. Бутина съездила к Навальному в тюрьму и назвала ее самой лучшей

Соратники политика Алексея Навального рассказали, что к нему в колонию приезжала съемочная группа телеканала Russia Today, в составе которой была Мария Бутина. Они назвали ее убогой пропагандисткой, сообщает «Дождь» .

Напомним, Навальный отбывает наказание в ИК-2 во Владимирской области. Он добивается, чтобы ему была оказана адекватная медицинская помощь. Состояние его ухудшается — потеряли чувствительность участки уже на обеих ногах, сообщал он ранее.

«Вместо врача сегодня в сопровождении видеокамер приехала убогая пропагандистка с канала RT Бутина. Кричала, что это лучшая и самая удобная тюрьма. Навальный 15 минут отчитывал ее перед строем заключенных, называя паразиткой и обслугой власти воров», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Навального.

Мария Бутина. Facebook Марии Бутиной.

Мария Бутина устроилась на работу в RT в конце 2019 года. Тогда же ее депортировали из США, где она отбывала наказание за незаконную лоббистскую деятельность. Выступая в Барнауле, Бутина заявила, что в России нет политзаключенных.

Там также утверждается, что Навальный еще до голодовки (которую объявил, чтобы добиться медицинского обслуживания) потерял восемь килограмм. Потерю веса он связывает с тем, что ему не дают спать и будят по восемь раз за ночь.

Врача к нему по-прежнему не пускают, зато предлагают лечить никотиновой кислотой.