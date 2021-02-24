«В России нет политзаключенных». Мария Бутина уверена, что митингующие нарушили закон

На вопрос журналистов «насколько актуальна тема политзаключенных на заседаниях Общественной палаты по правам человека» Мария Бутина ответила: «В России нет политзаключенных. Люди, вышедшие на митинг, нарушили закон».
Напомним, что в Барнауле, как и во многих городах России, несанкционированные акции протеста прошли 23 и 31 января.
При этом активистка заметила, что в Общественной палате обсуждали вопрос граждан РФ, задержанных по политическим причинам за рубежом.
Мария Бутина,
член Общественной палаты РФ:
К сожалению, такие ситуации не редкость — пример Богданы Осиповой из Калининграда, которую не хотят выпускать из США. Когда Запад пытается навешать нам ярлыки и говорить о том, что у нас есть проблемы с политзаключенными … Это у них есть проблемы с политзаключенными — сколько людей пересажали на 20 лет за Капитолий?
Напомним, что уроженку Барнаула Марию Бутину арестовали в Соединенных Штатах в июле 2018 года и осудили за «сговор с целью работы на иностранное правительство» на 18 месяцев тюрьмы. Одновременно ей зачли девять месяцев, проведенных в заключении в ожидании приговора.
О том, что еще рассказала Мария Бутина, читайте 25 февраля в материале altapress.ru.