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Политика

«В России нет политзаключенных». Мария Бутина уверена, что митингующие нарушили закон

Уроженка Барнаула, член Общественной палаты РФ Мария Бутина встретилась со студентами Алтайского края в рамках проекта дискуссионных клубов «Диалог на равных». Прославившаяся на весь мир общественница ответила на вопросы о своем аресте и заключении в США, рассказала о новой книге «Тюремный дневник» и поразмышляла о политике и демократии.

Мария Бутина.
Мария Бутина.
www.facebook.com/mvbutina

На вопрос журналистов «насколько актуальна тема политзаключенных на заседаниях Общественной палаты по правам человека» Мария Бутина ответила: «В России нет политзаключенных. Люди, вышедшие на митинг, нарушили закон».

Напомним, что в Барнауле, как и во многих городах России, несанкционированные акции протеста прошли 23 и 31 января.

При этом активистка заметила, что в Общественной палате обсуждали вопрос граждан РФ, задержанных по политическим причинам за рубежом.

Мария Бутина,
член Общественной палаты РФ:

К сожалению, такие ситуации не редкость — пример Богданы Осиповой из Калининграда, которую не хотят выпускать из США. Когда Запад пытается навешать нам ярлыки и говорить о том, что у нас есть проблемы с политзаключенными … Это у них есть проблемы с политзаключенными — сколько людей пересажали на 20 лет за Капитолий?

Напомним, что уроженку Барнаула Марию Бутину арестовали в Соединенных Штатах в июле 2018 года и осудили за «сговор с целью работы на иностранное правительство» на 18 месяцев тюрьмы. Одновременно ей зачли девять месяцев, проведенных в заключении в ожидании приговора.

О том, что еще рассказала Мария Бутина, читайте 25 февраля в материале altapress.ru.

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