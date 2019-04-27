«Позорное пятно»: в российском МИДе прокомментировали приговор барнаульской «шпионке» Бутиной

Во внешнеполитическом ведомстве назвали приговор Бутиной политически ангажированным, а выдвинутые против нее обвинения надуманными и сфабрикованными. «Самооговор, к которому ее принудили жесткими условиями заключения и угрозами огромного тюремного срока, не меняет сути», подчеркнули в МИДе.
Из заявления МИДа:
Наша соотечественница осуждена только за то, что является гражданкой России. Она стала жертвой жесткого противоборства различных политических сил США и разнузданной антироссийской кампании в духе маккартизма.
Напомним, приговор Марии Бутиной вынесли 26 апреля. Ей зачтутся девять месяцев, которые она уже провела в заключении в ожидании вердикта суда. Ее депортируют в Россию после отбытия срока.
Марию Бутину задержали в 2018 году. Она признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ. Девушка пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса. Если бы она не признала вину, ей грозило многолетнее тюремное заключение.
Кто такая Мария Бутина?
Мария Бутина родилась в столице Алтайского края, училась в барнаульских школах № 122 и 22, затем поступила в АлтГУ на политолога. Вуз она закончила с отличием в 2010 году. Еще будучи студенткой, в 2008 году стала советником-консультантом члена Общественной палаты Алтайского края Андрея Степурко. И в этом же году сама была избрана членом краевой ОП от «Лиги студентов АлтГУ».
Также Мария стала спецпомощником зампреда ЦБ Александра Торшина. Торшин до 2015 года был сенатором от Марий-Эл, а затем стал зампредом Центробанка. Позже его включили в санкционный список США.
Торшин входит в попечительский совет российской Федерации практической стрельбы, и одновременно является пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации США (NRA). Второй и последний человек с таким статусом из России — Мария Бутина.
В августе 2016-го Мария Бутина отправилась учиться в один из университетов штата Вашингтон, округ Колумбия. Ей выдали студенческую визу.