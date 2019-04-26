Суд в США вынес приговор «шпионке» из Барнаула Марии Бутиной

Суд в Вашингтоне вынес приговор уроженке Барнаула Марие Бутиной. Россиянку приговорили к 18 месяцам тюрьмы, пишет РИА Новости со ссылкой на адвокатов. Вероятно, что срок сократят за хорошее поведение. Также Бутина имеет право обжаловать приговор.

Марии Бутиной зачтутся девять месяцев, которые она уже провела в заключении в ожидании вердикта суда. Ее депортируют в Россию после отбытия срока. Судья приняла во внимание образованность и высокие моральные качества россиянки, а также то, что она признала вину.

Защита рассчитывала, что Марию Бутину приговорят к уже отбытому сроку и вышлют на родину. Судья Татьяна Чуткан заявила, что нарушение, в котором созналась россиянка ставит под угрозу национальную безопасность.

«Будучи студенткой, <…> она не только хотела узнать о политической системе США. Она хотела собирать информацию, <…> которая была бы полезна российским властям. <…> Нет сомнений, что вы сильно страдали от того, что дело стало известно в общенациональном масштабе, включая сальные подробности, которые оказались неверными», — cказала Чуткан.

Напомним, Марию Бутину задержали в 2018 году. Она признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ. Девушка пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса. Если бы она не признала вину, ей грозило многолетнее тюремное заключение.

Кто такая Мария Бутина?

Мария Бутина родилась в столице Алтайского края, училась в барнаульских школах № 122 и 22, затем поступила в АлтГУ на политолога. Вуз она закончила с отличием в 2010 году. Еще будучи студенткой, в 2008 году стала советником-консультантом члена Общественной палаты Алтайского края Андрея Степурко. И в этом же году сама была избрана членом краевой ОП от «Лиги студентов АлтГУ».

Мария Бутина. www.facebook.com/mvbutina

Также Мария стала спецпомощником зампреда ЦБ Александра Торшина. Торшин до 2015 года был сенатором от Марий-Эл, а затем стал зампредом Центробанка. Позже его включили в санкционный список США.

Торшин входит в попечительский совет российской Федерации практической стрельбы, и одновременно является пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации США (NRA). Второй и последний человек с таким статусом из России — Мария Бутина.

В августе 2016-го Мария Бутина отправилась учиться в один из университетов штата Вашингтон, округ Колумбия. Ей выдали студенческую визу.