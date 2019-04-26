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26 апреля
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Жизнь

Суд в США вынес приговор «шпионке» из Барнаула Марии Бутиной

Суд в Вашингтоне вынес приговор уроженке Барнаула Марие Бутиной. Россиянку приговорили к 18 месяцам тюрьмы, пишет РИА Новости со ссылкой на адвокатов. Вероятно, что срок сократят за хорошее поведение. Также Бутина имеет право обжаловать приговор.

Мария Бутина.
Мария Бутина.
www.facebook.com/mvbutina

Марии Бутиной зачтутся девять месяцев, которые она уже провела в заключении в ожидании вердикта суда. Ее депортируют в Россию после отбытия срока. Судья приняла во внимание образованность и высокие моральные качества россиянки, а также то, что она признала вину.

Защита рассчитывала, что Марию Бутину приговорят к уже отбытому сроку и вышлют на родину. Судья Татьяна Чуткан заявила, что нарушение, в котором созналась россиянка ставит под угрозу национальную безопасность.

«Будучи студенткой, <…> она не только хотела узнать о политической системе США. Она хотела собирать информацию, <…> которая была бы полезна российским властям. <…> Нет сомнений, что вы сильно страдали от того, что дело стало известно в общенациональном масштабе, включая сальные подробности, которые оказались неверными», — cказала Чуткан.

Напомним, Марию Бутину задержали в 2018 году. Она признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ. Девушка пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса. Если бы она не признала вину, ей грозило многолетнее тюремное заключение.

Кто такая Мария Бутина?

Мария Бутина родилась в столице Алтайского края, училась в барнаульских школах № 122 и 22, затем поступила в АлтГУ на политолога. Вуз она закончила с отличием в 2010 году. Еще будучи студенткой, в 2008 году стала советником-консультантом члена Общественной палаты Алтайского края Андрея Степурко. И в этом же году сама была избрана членом краевой ОП от «Лиги студентов АлтГУ».

Мария Бутина.
Мария Бутина.
www.facebook.com/mvbutina

Также Мария стала спецпомощником зампреда ЦБ Александра Торшина. Торшин до 2015 года был сенатором от Марий-Эл, а затем стал зампредом Центробанка. Позже его включили в санкционный список США.

Торшин входит в попечительский совет российской Федерации практической стрельбы, и одновременно является пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации США (NRA). Второй и последний человек с таким статусом из России — Мария Бутина.

В августе 2016-го Мария Бутина отправилась учиться в один из университетов штата Вашингтон, округ Колумбия. Ей выдали студенческую визу.

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