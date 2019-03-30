Власти США хотят депортировать Бутину сразу после суда

Защита и обвинение в США предлагают депортировать российскую гражданку Марию Бутину в день приговора, который назначен на 26 апреля, сообщает РИА Новости.

В интервью ТАСС отец девушки Валерий Бутин сказал, что Мария хотела бы вернуться на родину — в город Барнаул.

К 19 апреля обвинение и защита должны представить суду свои окончательные соображения по делу, в том числе рекомендации по поводу приговора. По прогнозу адвоката Роберта Дрисколла, при благоприятном развитии событий Мария Бутина сможет вернуться домой либо в конце апреля, либо в начале мая.

Бутину задержали в 2018 году, он признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на российское правительство. Россиянка пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса. Если бы она не признала себя виновной, ей грозило многолетнее тюремное заключение.

Кто такая Мария Бутина

Мария Бутина окончила АлтГУ в Барнауле, по образованию политолог. Она была самым молодым членом Общественной палаты Алтайского края. Девушка занималась продажей мебели, а затем неожиданно уехала в Москву.

В столице Бутина прославилась в качестве главы общественной организации «Право на оружие» — она развила бурную деятельность, ратуя за свободу россиян в плане приобретения оружия и раздавая интервью в качестве эксперта телеканалам.

Также Мария стала спецпомощником зампреда ЦБ Александра Торшина. Торшин до 2015 года был сенатором от Марий-Эл, а затем стал зампредом Центробанка. В апреле этого года его включили в санкционный список США.

Торшин и Бутина — единственные россияне, которые входят в попечительский совет РФ практической стрельбы, и одновременно являются пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации США (NRA).

В августе 2016-го Мария Бутина отправилась учиться в один из университетов штата Вашингтон, округ Колумбия. Ей выдали студенческую визу.