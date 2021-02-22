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Жизнь

Мария Бутина презентует в Барнауле свой «Тюремный дневник»

Освобожденная из американской тюрьмы уроженка Барнаула Мария Бутина написала книгу «Тюремный дневник». 24 февраля она представит ее на своей малой родине.

Мария Бутина.
Мария Бутина.
facebook.com

Впервые свою книгу «экс-шпионка» представила в Екатеринбурге. На презентации она рассказала, как россиянам, столкнувшимся с беззаконием, защитить свои права. Теперь Мария направляется в Барнаул с той же миссией.

«Увидимся 24 февраля, в 16:30, на моей малой Родине! Буду рада видеть каждого из Вас!», — написала Бутина в своем Instagram.

Кто такая Мария Бутина

Уроженку Барнаула Марию Бутину арестовали в Соединенных Штатах в июле 2018 года и осудили за «сговор с целью работы на иностранное правительство» на 18 месяцев тюрьмы. Одновременно ей зачли девять месяцев, проведенных в заключении в ожидании приговора.

В Министерстве иностранных дел России заявляли, что это решение — позорное пятно на американской судебной системе, «которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ».

Бутина вернулась в Россию 25 октября 2019 года.

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