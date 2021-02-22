Мария Бутина презентует в Барнауле свой «Тюремный дневник»

Освобожденная из американской тюрьмы уроженка Барнаула Мария Бутина написала книгу «Тюремный дневник». 24 февраля она представит ее на своей малой родине.

Впервые свою книгу «экс-шпионка» представила в Екатеринбурге. На презентации она рассказала, как россиянам, столкнувшимся с беззаконием, защитить свои права. Теперь Мария направляется в Барнаул с той же миссией.

«Увидимся 24 февраля, в 16:30, на моей малой Родине! Буду рада видеть каждого из Вас!», — написала Бутина в своем Instagram.

Кто такая Мария Бутина

Уроженку Барнаула Марию Бутину арестовали в Соединенных Штатах в июле 2018 года и осудили за «сговор с целью работы на иностранное правительство» на 18 месяцев тюрьмы. Одновременно ей зачли девять месяцев, проведенных в заключении в ожидании приговора.

В Министерстве иностранных дел России заявляли, что это решение — позорное пятно на американской судебной системе, «которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ».

Бутина вернулась в Россию 25 октября 2019 года.