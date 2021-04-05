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Жизнь

Бутина пожаловалась на травлю после посещения «страдальца всея Руси господина Навального»

Член Общественной палаты РФ, уроженка Барнаула Мария Бутина пожаловалась, что вновь стала «объектом атак ненависти со стороны либеральной общественности». На нее обрушилась волна негатива после визита в колонию к оппозиционеру Алексею Навальному.

Мария Бутина.
Мария Бутина.
пресс-служба Общественной палаты РФ / oprf.ru

«Как в первый раз, когда речь шла о моей политически мотивированной посадке в американскую тюрьму и антигуманных издевательствах и пытках, так и во второй раз с посещением страдальца всея Руси господина Навального на зоне и разоблачению его бесконечного нытья, риторика российских либералов фактически слово в слово повторяет их западных коллег, изобретателей и образцов этих самых либеральных принципов», — написала Бутина в своем Telegram-канале.

Она столкнулась с потоками «мата, грубых оскорблений, ругательств, клеветы», а также «пожеланиями гибели в страшных муках и проклятьях вперемешку с блевотными смайликами, когда, видимо, недостаточно слов».

Все это не вызывает в ее душе ничего, кроме «искренней жалости к заблудившимся потерянным душам».

«Но я все равно верю, что придет тот день, когда каждая из этих заблудших душ, все же найдет свое полезное для общества применение и вместо организации кибербуллинга возьмет и обратит свою неуемную энергию ненависти в нечто доброе своим ближним», — надеется Мария Бутина.

Напомним, Навальный отбывает наказание в ИК-2 во Владимирской области. Бутина посетила его вместе со съемочной группой Russia Today.

Политик назвал ее «паразиткой» и «убогой пропагандисткой».

Потом в сети появилось видео их беседы, что вновь вызвало горячие споры среди сторонников Бутиной и Навального.

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