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Политика

Бутина сравнила тюрьму Навального с гостиницей в Косихе, которой не существует в реальности

В соцсетях обсуждают видеозапись, на которой уроженка Алтая и член Общественной палаты России Мария Бутина в колонии во Владимирской области спорит с оппозиционером Алексеем Навальным.

Мария Бутина.
Мария Бутина.
altapress.ru.

На видео Бутина удивилась, почему Навальный называет владимирские колонии «пыточными».

«Вот это пытка? Вы в своем уме? А вы по российским регионам путешествовали? Это лучше, чем гостиница в селе Косиха Алтайского края», — возмущенного сказала она.

В соцсетях сравнение сельских гостиниц с тюремными нарами сочли сомнительным. Подписчики Barnaul 22 также напомнили, что в Косихе нет никаких отелей.

Напомним, что Навальный отбывает наказание в ИК-2 во Владимирской области. Он добивается, чтобы ему была оказана адекватная медицинская помощь — участки на ногах потеряли чувствительность. Мария Бутина посетила его вместе со съемочной группой Russia Today.

Бутина устроилась на работу в RT в конце 2019 года в качестве ведущей программы «Прекрасная Россия бу-бу-бу». Тогда же ее депортировали из США, где она отбывала наказание за незаконную лоббистскую деятельность. Выступая в Барнауле, Бутина заявила, что в России нет политзаключенных.

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