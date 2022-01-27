Учащиеся младших классов уйдут на двухнедельные каникулы, ученики средних и старших классов перейдут на дистанционное обучение, уточнил Травников.
«11-е классы, скорее всего, останутся обучаться очно, но будет тестирование», — добавил глава региона.
Травников также сообщил, что готовится решение о всеобщем введении карантина школ с 31 января.
«Можно констатировать, что пятая волна стартовала в Новосибирской области», — заявил глава региона.
Между тем три тысячи школьников на Алтае отправили на удаленку из-за ковида и ОРВИ.