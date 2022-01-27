Власти Новосибирской области приняли решение перевести всех школьников на дистанционный режим обучения, кроме 11-классников, сообщил глава региона Андрей Травников, пишет «Интерфакс».

Учащиеся младших классов уйдут на двухнедельные каникулы, ученики средних и старших классов перейдут на дистанционное обучение, уточнил Травников.

«11-е классы, скорее всего, останутся обучаться очно, но будет тестирование», — добавил глава региона.

Травников также сообщил, что готовится решение о всеобщем введении карантина школ с 31 января.

«Можно констатировать, что пятая волна стартовала в Новосибирской области», — заявил глава региона.

Между тем три тысячи школьников на Алтае отправили на удаленку из-за ковида и ОРВИ.