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Образование

В сибирской школе, где учитель труда сделал вспышку коронавируса, перепутали сроки карантина

Родители учеников омской школы № 36, где учитель труда у девочек заболел коронавирусом, пожаловались на неразбериху с карантином, пишет «Новый Омск».

Школьник.
Школьник.
СС0

Напомним, под угрозой заражения оказались ученицы с 5-го по 8-й класс — сейчас они на вынужденной самоизоляции. В школе 18 классов перевели на дистанционное обучение, ученики остальных 30 классов продолжили очную учебу.

«Всех девочек, у которых педагог вел занятия, обязали сдать мазки. Однако если родители не смогли в указанный день отправить ребенка на анализ, велели сделать это за свой счет», — отмечает издание.

При этом, по словам родителей, о том, что их дети сидят на карантине и потенциально заразны, они узнали уже постфактум — за неделю до окончания официально называемой даты карантина (5 октября).

Они также уверяют, что 8-ые классы (по состоянию на 7 октября) находятся на карантине — его продлили, дети учатся дистанционно. Сроки возвращения им якобы никто не говорит.

Хотя в городском департаменте образования заявили, что с 5 октября карантин для отдельных классов в школе закончился, занятия возобновились.

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов

«В то же время родители продолжали настаивать на том, что никакой информации по срокам выхода с карантина у них нет- в школьных чатах ни учителя, ни руководство школы не объявляли, что дети уже могут приходить на уроки», — отмечает издание со ссылкой на переписку в соцсетях.

Директор школы, комментируя изданию ситуацию, «не скрывала, что настроена негативно». Ее возмутила переписка журналиста с родителями учеников.

«Я знаю о вашей переписке, мне ее показали, я ее отправила в департамент образования, там уже в курсе ваших действий. Вы же знаете, что не имеете права разговаривать со мной без ведома учредителя — департамента образования. Зачем тогда вы это делаете?», — упрекнула она.

В ответ директору напомнили, что за нарушение тайны переписки предусмотрено наказание.

Ранее в Иркутской области молодая учительница умерла по «известной» причине, которую не хотят раскрывать.

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